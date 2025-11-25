На Заході розповіли, що сталося у війні: чому Путін ще більше повірив у перемогу РФ

Росія продовжує повільний поступ на українському фронті, проте його масштаби залишаються незначними, повідомляє The Washington Post. За даними видання, за 2025 рік російські війська зуміли повернути менше 1% території України, зазнавши при цьому втрат, які оцінюють західні аналітики більш ніж у 200 тисяч убитих і поранених.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на таку високу ціну, Володимир Путін, за інформацією WP, переконаний, що Росія перебуває на шляху до перемоги і готовий продовжувати наступ, розраховуючи на виснаження українських ресурсів та слабкість підтримки Києва з боку США та Європи.

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв заявив виданню, що цілі Кремля виходять за межі територіальних надбань: Москва прагне визнання свого особливого статусу та сфери впливу, куди Захід не повинен втручатися.

Аналітики Black Bird Group зазначають, що з травня до жовтня Росія просунулась на 1065 квадратних миль — більше, ніж за аналогічний період минулого року.

WP наголошує, що російська армія змінила тактику: зменшено число фронтальних атак, покращено використання дронів, посилено контроль доріг, що ускладнює відхід українських сил. За словами фахівців, Росія, спираючись на чисельну перевагу, просуває невеликі підрозділи, підтримуючи їх ударами артилерії та безпілотників.

При цьому експерти вважають загальний прогрес Москви "млявим" та невідповідним втратам.

За словами військового аналітика Майкла Кофмана, ключові розрахунки Кремля – на прорив української оборони та можливий спад західної допомоги – поки що не виправдалися.

Лондонський професор Лоуренс Фрідман зазначає, що Путін продовжує розраховувати на виснаження українського персоналу, проте Росія так і не змогла взяти 2025 року жодного великого міста.

WP робить висновок, що без значного прориву змусити Київ капітулювати Москві навряд чи вдасться, а вплив санкцій надалі тільки посилиться.

