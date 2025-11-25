Рубрики
Кравцев Сергей
Россия продолжает медленное продвижение на украинском фронте, однако его масштабы остаются незначительными, сообщает The Washington Post. По данным издания, за 2025 год российские войска сумели вернуть менее 1% территории Украины, понеся при этом потери, оцениваемые западными аналитиками более чем в 200 тысяч убитых и раненых.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Несмотря на столь высокую цену, Владимир Путин, по информации WP, убеждён, что Россия находится на пути к победе и готов продолжать наступление, рассчитывая на истощение украинских ресурсов и слабость поддержки Киева со стороны США и Европы.
Бывший российский дипломат Борис Бондарев заявил изданию, что цели Кремля выходят за рамки территориальных приобретений: Москва стремится к признанию своего особого статуса и сферы влияния, куда Запад не должен вмешиваться.
Аналитики Black Bird Group отмечают, что с мая по октябрь Россия продвинулась на 1065 квадратных миль — больше, чем за аналогичный период прошлого года.
WP подчёркивает, что российская армия изменила тактику: уменьшено число фронтальных атак, улучшено использование дронов, усилен контроль дорог, что затрудняет отход украинских сил. По словам специалистов, Россия, опираясь на численное преимущество, продвигает небольшие подразделения, поддерживая их ударами артиллерии и беспилотников.
При этом эксперты считают общий прогресс Москвы "вялым" и несоразмерным потерям.
По словам военного аналитика Майкла Кофмана, ключевые расчёты Кремля – на прорыв украинской обороны и возможный спад западной помощи – пока не оправдались.
Лондонский профессор Лоуренс Фридман отмечает, что Путин продолжает рассчитывать на истощение украинского персонала, однако Россия так и не смогла взять в 2025 году ни одного крупного города.
WP заключает, что без значительного прорыва заставить Киев капитулировать Москве вряд ли удастся, а влияние санкций в дальнейшем только усилится.
