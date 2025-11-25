logo

На Западе рассказали, что произошло в войне: почему Путин еще больше поверил в победу РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе рассказали, что произошло в войне: почему Путин еще больше поверил в победу РФ

WP пишет о том, что минимальный успех России на фронте убедил Путина в неизбежной победе Москвы

25 ноября 2025, 14:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия продолжает медленное продвижение на украинском фронте, однако его масштабы остаются незначительными, сообщает The Washington Post. По данным издания, за 2025 год российские войска сумели вернуть менее 1% территории Украины, понеся при этом потери, оцениваемые западными аналитиками более чем в 200 тысяч убитых и раненых. 

На Западе рассказали, что произошло в войне: почему Путин еще больше поверил в победу РФ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Несмотря на столь высокую цену, Владимир Путин, по информации WP, убеждён, что Россия находится на пути к победе и готов продолжать наступление, рассчитывая на истощение украинских ресурсов и слабость поддержки Киева со стороны США и Европы.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев заявил изданию, что цели Кремля выходят за рамки территориальных приобретений: Москва стремится к признанию своего особого статуса и сферы влияния, куда Запад не должен вмешиваться. 

Аналитики Black Bird Group отмечают, что с мая по октябрь Россия продвинулась на 1065 квадратных миль — больше, чем за аналогичный период прошлого года.

WP подчёркивает, что российская армия изменила тактику: уменьшено число фронтальных атак, улучшено использование дронов, усилен контроль дорог, что затрудняет отход украинских сил. По словам специалистов, Россия, опираясь на численное преимущество, продвигает небольшие подразделения, поддерживая их ударами артиллерии и беспилотников.

При этом эксперты считают общий прогресс Москвы "вялым" и несоразмерным потерям. 

По словам военного аналитика Майкла Кофмана, ключевые расчёты Кремля – на прорыв украинской обороны и возможный спад западной помощи – пока не оправдались.

Лондонский профессор Лоуренс Фридман отмечает, что Путин продолжает рассчитывать на истощение украинского персонала, однако Россия так и не смогла взять в 2025 году ни одного крупного города. 

WP заключает, что без значительного прорыва заставить Киев капитулировать Москве вряд ли удастся, а влияние санкций в дальнейшем только усилится.

Читайте также на портале "Комментарии" — что означает Женевская встреча для Украины: стал ли мир ближе.




Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/11/25/russia-ukraine-war-offensive-2025/
