На Заході розповіли, кого Україна відправляє на небезпечні місії
НОВИНИ

На Заході розповіли, кого Україна відправляє на небезпечні місії

The Independent пише про те, що українська армія продовжує впроваджувати роботизовані транспортні засоби

22 вересня 2025, 14:00
Автор:
Кравцев Сергей

На полі бою, де ворог активно застосовує безпілотники, українські захисники все частіше застосовують радіокеровані броньовані машини. Ці "роботи на колесах" допомагають виконувати найбільш ризиковані завдання та зменшують небезпеку для життя солдатів. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Independent.

Роботи на фронті. Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що ці транспортні засоби схожі на мініатюрні танки і можуть: перевозити запаси; розмінувати території; евакуювати поранених чи загиблих.

"Людина може туди залізти, але для неї це надто небезпечно", — зазначив командир взводу 20-ї бригади "Любарт" із позивним "Майамі".

Вартість таких машин коливається від 1000 до 64000 доларів, залежно від розміру та функцій. Більшість техніки виробляють українські компанії.

Використання дистанційно керованих машин у бойових діях не є новинкою: під час Другої світової війни Німеччина застосовувала міні-танк "Голіаф". США, Ізраїль, Великобританія та Китай у сучасності також розробили подібні апарати для бойової інженерії. Україна ж активно впроваджує ці машини вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, що робить їхнє широке застосування унікальним.

Варто зазначити, що українська армія продовжує впроваджувати роботизовані транспортні засоби, розширюючи їх застосування та підвищуючи безпеку для солдатів. Війна стимулює розвиток та вдосконалення цих апаратів у реальних умовах бойових дій.

Нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони лінійку наземних роботизованих комплексів "Гімлі".

Наголошується, що НРК "Гімлі" — універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектра завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — які літаки вперше в історії знищили бійці ГУР.




