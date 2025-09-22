На Западе рассказали, кого Украина отправляет на опасные миссии

На поле боя, где враг активно применяет беспилотники, украинские защитники все чаще применяют радиоуправляемые бронированные машины. Эти "роботы на колесах" помогают выполнять наиболее рискованные задачи и уменьшают опасность для жизни солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Independent".

Роботы на фронте. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, эти транспортные средства похожи на миниатюрные танки и могут: перевозить припасы; разминировать территории; эвакуировать раненых или погибших.

"Человек может туда залезть, но для него это слишком опасно", — отметил командир взвода 20-й бригады "Любарт" с позывным "Майами".

Стоимость таких машин колеблется от 1 000 до 64 000 долларов, в зависимости от размера и функций. Большинство техники производят украинские компании.

Использование дистанционно управляемых машин в военных действиях не является новинкой: во время Второй мировой войны Германия применяла мини-танк "Голиаф". США, Израиль, Великобритания и Китай в современности также разработали подобные аппараты для боевой инженерии. Украина же активно внедряет эти машины вдоль 1000-километровой линии фронта, что делает их широкое применение уникальным.

Стоит отметить, украинская армия продолжает внедрять роботизированные транспортные средства, расширяя их применение и повышая безопасность для солдат. Война стимулирует развитие и совершенствование этих аппаратов в реальных условиях боевых действий.

Недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны линейку наземных роботизированных комплексов "Гимли".

Отмечается, что НРК "Гимли" — универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности.

