logo

BTC/USD

112675

ETH/USD

4170.97

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе рассказали, кого Украина отправляет на опасные миссии
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе рассказали, кого Украина отправляет на опасные миссии

The Independent пишет о том, что украинская армия продолжает внедрять роботизированные транспортные средства

22 сентября 2025, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На поле боя, где враг активно применяет беспилотники, украинские защитники все чаще применяют радиоуправляемые бронированные машины. Эти "роботы на колесах" помогают выполнять наиболее рискованные задачи и уменьшают опасность для жизни солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Independent".

На Западе рассказали, кого Украина отправляет на опасные миссии

Роботы на фронте. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, эти транспортные средства похожи на миниатюрные танки и могут: перевозить припасы; разминировать территории; эвакуировать раненых или погибших.

"Человек может туда залезть, но для него это слишком опасно", — отметил командир взвода 20-й бригады "Любарт" с позывным "Майами".

Стоимость таких машин колеблется от 1 000 до 64 000 долларов, в зависимости от размера и функций. Большинство техники производят украинские компании.

Использование дистанционно управляемых машин в военных действиях не является новинкой: во время Второй мировой войны Германия применяла мини-танк "Голиаф". США, Израиль, Великобритания и Китай в современности также разработали подобные аппараты для боевой инженерии. Украина же активно внедряет эти машины вдоль 1000-километровой линии фронта, что делает их широкое применение уникальным.

Стоит отметить, украинская армия продолжает внедрять роботизированные транспортные средства, расширяя их применение и повышая безопасность для солдат. Война стимулирует развитие и совершенствование этих аппаратов в реальных условиях боевых действий.

Недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны линейку наземных роботизированных комплексов "Гимли".

Отмечается, что НРК "Гимли" — универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие самолеты впервые в истории уничтожили бойцы ГУР.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости