logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході розповіли, чому саме зараз Путін вирішив ударити "Орєшніком" біля кордонів НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході розповіли, чому саме зараз Путін вирішив ударити "Орєшніком" біля кордонів НАТО

Удар по Львову став сигналом Заходу про нові можливості РФ і зростання ризиків для НАТО

10 січня 2026, 13:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Гіперзвукова балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", яку Росія дедалі активніше демонструє, здатна розвивати швидкість до 10-11 Махів і долати відстань до 5500 кілометрів. Теоретично це дозволяє їй уразити значну частину Європи. Як повідомляє Sky News, 8 січня саме такою ракетою було завдано удару по Львову під час масштабної атаки, у якій Росія застосувала загалом 278 ракет і безпілотників.

На Заході розповіли, чому саме зараз Путін вирішив ударити "Орєшніком" біля кордонів НАТО

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Надвисока швидкість "Орєшніка" суттєво скорочує час на його виявлення та перехоплення. За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ракета, запущена із західних регіонів Росії, може досягти Великої Британії приблизно за десять хвилин. На цьому тлі можливості протиповітряної оборони зазнають додаткового тиску: якщо раніше українські системи ППО перехоплювали до 80% повітряних цілей, то під час останніх атак цей показник знизився до близько 54%. Поява гіперзвукових ракет ще більше ускладнює захист.

Хоча удар по Львову призвів до відносно обмежених руйнувань, ключовим є не масштаб пошкоджень, а сам факт застосування ракети. Йдеться про демонстрацію її швидкості, дальності та здатності проривати оборону. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "Орєшнік" серйозною загрозою для європейської безпеки. Ракета впала приблизно за 65 кілометрів від кордону з Польщею, що підкреслює потенційні ризики для країн НАТО.

Аналітики зазначають: "Орєшнік" — це не лише зброя, застосована проти України, а й своєрідний сигнал Кремля Заходу щодо "іноземного втручання". Навіть якщо окремі пуски здійснювалися з інертними боєголовками, стратегічне значення полягає у демонстрації можливостей на тлі змін у ядерній доктрині Росії та зниження порогу ядерної відповіді.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США назвали головну мету удару РФ "Орєшніком" по Львівщині.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.sky.com/story/russias-use-of-hypersonic-missile-brings-fresh-threat-to-europe-and-nato-13492571
Теги:

Новини

Всі новини