На Заході розповіли, чому саме зараз Путін вирішив ударити "Орєшніком" біля кордонів НАТО

Гіперзвукова балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", яку Росія дедалі активніше демонструє, здатна розвивати швидкість до 10-11 Махів і долати відстань до 5500 кілометрів. Теоретично це дозволяє їй уразити значну частину Європи. Як повідомляє Sky News, 8 січня саме такою ракетою було завдано удару по Львову під час масштабної атаки, у якій Росія застосувала загалом 278 ракет і безпілотників.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Надвисока швидкість "Орєшніка" суттєво скорочує час на його виявлення та перехоплення. За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ракета, запущена із західних регіонів Росії, може досягти Великої Британії приблизно за десять хвилин. На цьому тлі можливості протиповітряної оборони зазнають додаткового тиску: якщо раніше українські системи ППО перехоплювали до 80% повітряних цілей, то під час останніх атак цей показник знизився до близько 54%. Поява гіперзвукових ракет ще більше ускладнює захист.

Хоча удар по Львову призвів до відносно обмежених руйнувань, ключовим є не масштаб пошкоджень, а сам факт застосування ракети. Йдеться про демонстрацію її швидкості, дальності та здатності проривати оборону. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "Орєшнік" серйозною загрозою для європейської безпеки. Ракета впала приблизно за 65 кілометрів від кордону з Польщею, що підкреслює потенційні ризики для країн НАТО.

Аналітики зазначають: "Орєшнік" — це не лише зброя, застосована проти України, а й своєрідний сигнал Кремля Заходу щодо "іноземного втручання". Навіть якщо окремі пуски здійснювалися з інертними боєголовками, стратегічне значення полягає у демонстрації можливостей на тлі змін у ядерній доктрині Росії та зниження порогу ядерної відповіді.

