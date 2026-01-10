logo

На Западе рассказали, почему именно сейчас Путин решил ударить "Орешником" у границ НАТО
На Западе рассказали, почему именно сейчас Путин решил ударить "Орешником" у границ НАТО

Удар по Львову стал сигналом Запада о новых возможностях РФ и росте рисков для НАТО

10 января 2026, 13:12
Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которую все активнее демонстрирует Россия, способна развивать скорость до 10-11 Махов и преодолевать расстояние до 5500 километров. Теоретически это позволяет ему поразить значительную часть Европы. Как сообщает Sky News, 8 января именно такой ракетой был нанесен удар по Львову во время масштабной атаки, в которой Россия применила в общей сложности 278 ракет и беспилотников.

На Западе рассказали, почему именно сейчас Путин решил ударить "Орешником" у границ НАТО

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Сверхвысокая скорость "Орешника" существенно сокращает время на его обнаружение и перехват. По оценкам Королевского института объединенных служб, ракета, запущенная из западных регионов России, может достичь Великобритании примерно через десять минут. На этом фоне возможности противовоздушной обороны испытывают дополнительное давление: если раньше украинские системы ПВО перехватывали до 80% воздушных целей, то во время последних атак этот показатель снизился до около 54%. Появление гиперзвуковых ракет еще больше усложняет защиту.

Хотя удар по Львову привел к относительно ограниченным разрушениям, ключевым является не масштаб повреждений, а сам факт применения ракеты. Речь идет о демонстрации ее скорости, дальности и способности прорывать оборону. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "Орешник" серьезной угрозой для европейской безопасности. Ракета упала примерно в 65 километрах от границы с Польшей, что подчеркивает потенциальные риски для стран НАТО.

Аналитики отмечают: "Орешник" – это не только оружие, примененное против Украины, но и своеобразный сигнал Кремля Запада по "иностранному вмешательству". Даже если отдельные пуски осуществлялись с инертными боеголовками, стратегическое значение состоит в демонстрации возможностей на фоне изменений в ядерной доктрине России и снижении порога ядерного ответа.

Читайте на портале "Комментарии" — в США назвали главную цель удара РФ "Орешником" по Львовщине.




Источник: https://news.sky.com/story/russias-use-of-hypersonic-missile-brings-fresh-threat-to-europe-and-nato-13492571
