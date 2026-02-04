На Заході розповіли, чому цього тижня стане остаточно ясно, чи Путін готовий до миру

В Абу-Дабі стартував черговий раунд переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Незважаючи на ризики, що зберігаються для Києва, учасники переговорного процесу відзначають ознаки можливих змін у позиції Москви. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела, знайомі з перебігом консультацій.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За словами деяких українських та американських представників, нинішній етап переговорів може виявитися результативнішим, ніж попередні зустрічі. Один із американських експертів із зовнішньої політики, який консультував українську сторону, зазначив, що раніше переговори проходили вкрай складно. За його словами, обговорення нагадували "видалення зуба без анестезії", проте зараз російська сторона демонструє серйозніший підхід. Експерт також припустив, що існує можливість завершення війни вже навесні.

Колишній високопосадовець український чиновник оцінив ситуацію більш стримано, але визнав зміни у стилі роботи російської делегації. За його словами, представники Москви, включаючи начальника Головного управління Генштабу РФ Ігоря Костюкова та офіцера військової розвідки Олександра Зоріна, зосереджуються на практичних деталях та уникають ідеологічних заяв про причини війни.

Співрозмовники видання вважають, що така тактика може бути пов'язана з побоюваннями Кремля щодо посилення оборонної політики Європи. Зростання військових витрат і розширення оборонного виробництва в ЄС може стати довгостроковою загрозою для Росії, а можлива мирна угода здатна послабити цей процес.

Водночас, аналітики попереджають, що Москва може переслідувати і внутрішні політичні цілі. Відставний австралійський генерал Мік Раян зазначив, що російському керівництву складно продемонструвати суспільству відчутні результати війни. На його думку, мирна угода без очевидної перемоги може створити серйозні політичні проблеми для Кремля.

