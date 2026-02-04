Кремль подготовился к переговорам в Абу-Даби: в США рассказали, что будет предлагать Путин

Россия пытается отвлечь внимание от переговоров по Украине и одновременно добиться уступок перед новым раундом консультаций, который пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным американских аналитиков, переговоры совпадают с истечением срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (New START), который прекращает действие 5 февраля. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская ядерная триада якобы значительно модернизирована и способна гарантировать безопасность страны "со всех направлений". При этом он подчеркнул, что Москва не заинтересована в гонке вооружений.

Владимир Путин предложил продлить соблюдение условий договора еще на год, но только при аналогичном шаге со стороны США. В ISW считают, что Кремль использует тему контроля над ядерными вооружениями как инструмент давления, сочетая угрозы и дипломатические предложения, чтобы склонить Вашингтон к уступкам в вопросах Украины.

Кроме того, Москва пытается заинтересовать США перспективами экономического сотрудничества. В российском МИД заявили, что урегулирование войны в Украине – не единственная тема для диалога между странами. Ведомство подчеркнуло необходимость развития совместных проектов в энергетике, включая добычу углеводородов, а также сотрудничество в сфере критически важных и редкоземельных ресурсов.

По оценке ISW, подобные сигналы направлены на формирование у США заинтересованности в более широком сотрудничестве с Россией. Аналитики считают, что Кремль рассчитывает использовать вопросы стратегической стабильности и экономических связей как рычаг влияния на переговоры, стремясь добиться выгодных для себя условий урегулирования войны против Украины.

