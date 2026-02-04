logo_ukra

youtube telegram
Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль підготувався до переговорів в Абу-Дабі: у США розповіли, що пропонуватиме Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль підготувався до переговорів в Абу-Дабі: у США розповіли, що пропонуватиме Путін

В ISW вважають, що Москва використовує закінчення договору New START та перспективи угод із США як інструмент впливу на мирний процес

4 лютого 2026, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія намагається відвернути увагу від переговорів щодо України та одночасно домогтися поступок перед новим раундом консультацій, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль підготувався до переговорів в Абу-Дабі: у США розповіли, що пропонуватиме Путін

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними американських аналітиків, переговори збігаються із закінченням терміну дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START), який припиняє дію 5 лютого. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що російська ядерна тріада нібито значно модернізована і здатна гарантувати безпеку країни "з усіх напрямків". При цьому він наголосив, що Москва не зацікавлена у гонці озброєнь.

Володимир Путін запропонував продовжити дотримання умов договору ще на рік, але лише за аналогічного кроку з боку США. У ISW вважають, що Кремль використовує тему контролю над ядерними озброєннями як інструмент тиску, поєднуючи погрози та дипломатичні пропозиції, щоб схилити Вашингтон до поступок у питаннях України.

Крім того, Москва намагається зацікавити США перспективами економічної співпраці. У російському МЗС заявили, що врегулювання війни в Україні є не єдиною темою для діалогу між країнами. Відомство наголосило на необхідності розвитку спільних проектів в енергетиці, включаючи видобуток вуглеводнів, а також співпрацю у сфері критично важливих та рідкісноземельних ресурсів.

За оцінкою ISW, подібні сигнали спрямовані формування у США зацікавленості у ширшому співробітництві з Росією. Аналітики вважають, що Кремль розраховує використовувати питання стратегічної стабільності та економічних зв'язків як важіль впливу на переговори, прагнучи досягти вигідних для себе умов врегулювання війни проти України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Стармер у розмові з Трампом розповів про особливу підлість Путіна.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-3-2026/
