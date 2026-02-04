Кремль підготувався до переговорів в Абу-Дабі: у США розповіли, що пропонуватиме Путін

Росія намагається відвернути увагу від переговорів щодо України та одночасно домогтися поступок перед новим раундом консультацій, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними американських аналітиків, переговори збігаються із закінченням терміну дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START), який припиняє дію 5 лютого. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що російська ядерна тріада нібито значно модернізована і здатна гарантувати безпеку країни "з усіх напрямків". При цьому він наголосив, що Москва не зацікавлена у гонці озброєнь.

Володимир Путін запропонував продовжити дотримання умов договору ще на рік, але лише за аналогічного кроку з боку США. У ISW вважають, що Кремль використовує тему контролю над ядерними озброєннями як інструмент тиску, поєднуючи погрози та дипломатичні пропозиції, щоб схилити Вашингтон до поступок у питаннях України.

Крім того, Москва намагається зацікавити США перспективами економічної співпраці. У російському МЗС заявили, що врегулювання війни в Україні є не єдиною темою для діалогу між країнами. Відомство наголосило на необхідності розвитку спільних проектів в енергетиці, включаючи видобуток вуглеводнів, а також співпрацю у сфері критично важливих та рідкісноземельних ресурсів.

За оцінкою ISW, подібні сигнали спрямовані формування у США зацікавленості у ширшому співробітництві з Росією. Аналітики вважають, що Кремль розраховує використовувати питання стратегічної стабільності та економічних зв'язків як важіль впливу на переговори, прагнучи досягти вигідних для себе умов врегулювання війни проти України.

