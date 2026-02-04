На Западе рассказали, почему на этой неделе станет окончательно ясно, готов ли Путин к миру

В Абу-Даби стартовал очередной раунд переговоров по завершению войны России против Украины. Несмотря на сохраняющиеся риски для Киева, участники переговорного процесса отмечают признаки возможных изменений в позиции Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам некоторых украинских и американских представителей, нынешний этап переговоров может оказаться более результативным, чем предыдущие встречи. Один из американских экспертов по внешней политике, который консультировал украинскую сторону, отметил, что ранее переговоры проходили крайне сложно. По его словам, обсуждения напоминали "удаление зуба без анестезии", однако сейчас российская сторона демонстрирует более серьезный подход. Эксперт также допустил, что существует вероятность завершения войны уже весной.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник оценил ситуацию более сдержанно, но признал изменения в стиле работы российской делегации. По его словам, представители Москвы, включая начальника Главного управления Генштаба РФ Игоря Костюкова и офицера военной разведки Александра Зорина, сосредотачиваются на практических деталях и избегают идеологических заявлений о причинах войны.

Собеседники издания считают, что подобная тактика может быть связана с опасениями Кремля относительно усиления оборонной политики Европы. Рост военных расходов и расширение оборонного производства в ЕС может стать долгосрочной угрозой для России, а возможное мирное соглашение способно ослабить этот процесс.

В то же время аналитики предупреждают, что Москва может преследовать и внутренние политические цели. Отставной австралийский генерал Мик Райан отметил, что российскому руководству сложно продемонстрировать обществу ощутимые результаты войны. По его мнению, мирное соглашение без очевидной "победы" может создать серьезные политические проблемы для Кремля.

