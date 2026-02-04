На Заході розкрили, як Трамп міг би дотиснути Путіна, щоб закінчити війну

Росія не досягає стратегічних успіхів у війні проти України, незважаючи на колосальні людські та економічні втрати. Більше того, президент США Дональд Трамп все ще має у своєму розпорядженні інструменти військового та економічного тиску на Володимира Путіна, які могли б наблизити реальний світ. Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи новий звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Згідно з оцінками CSIS, сукупні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в 2022 досягли близько 1,2 млн осіб. Із них близько 325 тисяч – загиблі. Це більш ніж у п'ять разів перевищує втрати СРСР та Росії у всіх війнах після Другої світової. Для порівняння, за три роки Корейської війни США втратили близько 36 тисяч військових.

Автори зазначають, що поширене уявлення про неминучу перемогу Путіна не підтверджується реальністю. Незважаючи на можливість продовжувати мобілізацію, Кремль не досягає територіальних результатів, пропорційних втрат. Так, у районі Покровська з лютого 2024 року до січня 2025-го російські війська просувалися в середньому лише на 70 метрів на добу.

У WSJ образно порівнюють це з переходом за день лише одного кварталу на Манхеттені. При цьому співвідношення втрат, за оцінками аналітиків, становить 2-2,5 до 1 на користь Росії.

Економічна ситуація також погіршується. Майже половина російського бюджету йде на армію, ВПК, внутрішню безпеку та обслуговування боргу за відсутності сталого зростання. Показовий факт, на який вказує CSIS: Росія не має жодної компанії в списку 100 найбільших технологічних корпорацій світу з ринкової капіталізації.

Спільно це означає, що Путін не повинен мати сильної переговорної позиції. На думку WSJ, Трамп міг би використати вразливість Кремля, посиливши санкції та розширивши військову допомогу Україні, щоб змусити Росію піти на поступки та погодитися на реальні гарантії безпеки. Однак ключове питання, наголошує видання, — чи скористається президент США цим стратегічним вікном можливостей.

