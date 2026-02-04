logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе раскрыли, как Трамп мог бы дожать Путина, чтобы закончить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе раскрыли, как Трамп мог бы дожать Путина, чтобы закончить войну

WSJ пишет о том, что Россия несет колоссальные потери без стратегических побед, а Трамп все еще может переломить ход войны

4 февраля 2026, 15:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия не добивается стратегических успехов в войне против Украины, несмотря на колоссальные человеческие и экономические потери. Более того, президент США Дональд Трамп все еще располагает инструментами военного и экономического давления на Владимира Путина, которые могли бы приблизить реальный мир. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя новый отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

На Западе раскрыли, как Трамп мог бы дожать Путина, чтобы закончить войну

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Согласно оценкам CSIS, совокупные потери России с начала полномасштабного вторжения в 2022 году достигли около 1,2 млн человек. Из них порядка 325 тысяч – погибшие. Это более чем в пять раз превышает потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой. Для сравнения, за три года Корейской войны США потеряли около 36 тысяч военных.

Авторы отмечают, что распространенное представление о неизбежной победе Путина не подтверждается реальностью. Несмотря на возможность продолжать мобилизацию, Кремль не достигает территориальных результатов, соразмерных потерям. Так, в районе Покровска с февраля 2024 года по январь 2025-го российские войска продвигались в среднем лишь на 70 метров в сутки. 

В WSJ образно сравнивают это с переходом за день всего одного квартала на Манхэттене. При этом соотношение потерь, по оценкам аналитиков, составляет 2-2,5 к 1 не в пользу России.

Экономическая ситуация также ухудшается. Почти половина российского бюджета уходит на армию, ВПК, внутреннюю безопасность и обслуживание долга, при отсутствии устойчивого роста. Показательный факт, на который указывает CSIS: у России нет ни одной компании в списке 100 крупнейших технологических корпораций мира по рыночной капитализации.

В совокупности это означает, что Путин не должен иметь сильной переговорной позиции. По мнению WSJ, Трамп мог бы использовать уязвимость Кремля, усилив санкции и расширив военную помощь Украине, чтобы вынудить Россию пойти на уступки и согласиться на реальные гарантии безопасности. Однако ключевой вопрос, подчеркивает издание, — воспользуется ли президент США этим стратегическим окном возможностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе рассказали, почему на этой неделе станет окончательно ясно, готов ли Путин к миру.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/opinion/vladimir-putin-ukraine-russia-war-csis-report-84152ece
Теги:

Новости

Все новости