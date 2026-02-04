На Западе раскрыли, как Трамп мог бы дожать Путина, чтобы закончить войну

Россия не добивается стратегических успехов в войне против Украины, несмотря на колоссальные человеческие и экономические потери. Более того, президент США Дональд Трамп все еще располагает инструментами военного и экономического давления на Владимира Путина, которые могли бы приблизить реальный мир. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя новый отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Согласно оценкам CSIS, совокупные потери России с начала полномасштабного вторжения в 2022 году достигли около 1,2 млн человек. Из них порядка 325 тысяч – погибшие. Это более чем в пять раз превышает потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой. Для сравнения, за три года Корейской войны США потеряли около 36 тысяч военных.

Авторы отмечают, что распространенное представление о неизбежной победе Путина не подтверждается реальностью. Несмотря на возможность продолжать мобилизацию, Кремль не достигает территориальных результатов, соразмерных потерям. Так, в районе Покровска с февраля 2024 года по январь 2025-го российские войска продвигались в среднем лишь на 70 метров в сутки.

В WSJ образно сравнивают это с переходом за день всего одного квартала на Манхэттене. При этом соотношение потерь, по оценкам аналитиков, составляет 2-2,5 к 1 не в пользу России.

Экономическая ситуация также ухудшается. Почти половина российского бюджета уходит на армию, ВПК, внутреннюю безопасность и обслуживание долга, при отсутствии устойчивого роста. Показательный факт, на который указывает CSIS: у России нет ни одной компании в списке 100 крупнейших технологических корпораций мира по рыночной капитализации.

В совокупности это означает, что Путин не должен иметь сильной переговорной позиции. По мнению WSJ, Трамп мог бы использовать уязвимость Кремля, усилив санкции и расширив военную помощь Украине, чтобы вынудить Россию пойти на уступки и согласиться на реальные гарантии безопасности. Однако ключевой вопрос, подчеркивает издание, — воспользуется ли президент США этим стратегическим окном возможностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе рассказали, почему на этой неделе станет окончательно ясно, готов ли Путин к миру.



