Армія країни-агресора втратила понад 281 тисячу військових лише за перші вісім місяців 2025 року, згідно з документом, який, за даними української розвідки, містить витік російських службових даних. Про це пише рейтингове видання Politico, називаючи такі цифри катастрофічними.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що ціна Росії за крихітні здобутки на фронті – колосальна. Тільки з початку 2025 року 86 744 солдати загинули, 33 966 – зникли безвісти, 158 529 – поранені, а ще 2311 – потрапили в полон.

Навіть російські джерела визнають масштаб трагедії. Проект Mediazona спільно з ВВС підтвердив вже понад 134 тисячі імен загиблих, визнаючи, що реальні цифри набагато вищі.

У публікації йдеться про те, що незважаючи на тисячі загиблих, Росія практично не просунулась на фронті. За даними аналітиків Frontelligence Insight, документ виглядає достовірним та збігається з їхніми оцінками.

"Цифри відповідають очікуваному діапазону", — зазначили у групі, наголосивши, що втрати РФ свідчать про безжальне ведення війни Кремлем.

Українська військова розвідка вказує на вражаюче співвідношення: на одного загиблого припадає лише 1,3 пораненого. Для порівняння — у більшості сучасних воєн це співвідношення становить 1 до 3, що свідчить про відсутність мевакуації та повну зневагу до життя солдатів.

За оцінками Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної агресії у 2022 році Росія втратила понад 1 мільйон людей — вбитих, поранених або зниклих безвісти. У середньому РФ втрачає близько 1000 солдатів щодня.

