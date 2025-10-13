logo_ukra

На Заході розкрили фатальні цифри втрат РФ за мінімальні просування на фронті

Politico пише про те, що РФ просто "прає" армію, заради крихітних поступів на фронті

13 жовтня 2025, 08:47
Армія країни-агресора втратила понад 281 тисячу військових лише за перші вісім місяців 2025 року, згідно з документом, який, за даними української розвідки, містить витік російських службових даних. Про це пише рейтингове видання Politico, називаючи такі цифри катастрофічними.

На Заході розкрили фатальні цифри втрат РФ за мінімальні просування на фронті

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що ціна Росії за крихітні здобутки на фронті – колосальна. Тільки з початку 2025 року 86 744 солдати загинули, 33 966 – зникли безвісти, 158 529 – поранені, а ще 2311 – потрапили в полон.

Навіть російські джерела визнають масштаб трагедії. Проект Mediazona спільно з ВВС підтвердив вже понад 134 тисячі імен загиблих, визнаючи, що реальні цифри набагато вищі.

У публікації йдеться про те, що незважаючи на тисячі загиблих, Росія практично не просунулась на фронті. За даними аналітиків Frontelligence Insight, документ виглядає достовірним та збігається з їхніми оцінками.

"Цифри відповідають очікуваному діапазону", — зазначили у групі, наголосивши, що втрати РФ свідчать про безжальне ведення війни Кремлем.

Українська військова розвідка вказує на вражаюче співвідношення: на одного загиблого припадає лише 1,3 пораненого. Для порівняння — у більшості сучасних воєн це співвідношення становить 1 до 3, що свідчить про відсутність мевакуації та повну зневагу до життя солдатів.

За оцінками Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної агресії у 2022 році Росія втратила понад 1 мільйон людей — вбитих, поранених або зниклих безвісти. У середньому РФ втрачає близько 1000 солдатів щодня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — для Кремля дедалі болючішою стає проблема нестачі добровольців на війну проти України. Це свідчить про втрату ефективності методу путінського режиму активізації набору в армію через високі фінансові стимули. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).




Джерело: https://www.politico.eu/article/russia-lost-more-soldiers-ukraine-2025-alone/
