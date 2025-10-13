Какой главный козырь потерял Путин: у Москвы теперь два варианта по войне в Украине

Рубрики
Для Кремля все более болезненнее становится проблема нехватки добровольцев на войну против Украины. Это свидетельствует о потере эффективности метода путинского режима по активизации набора в армию через высокие финансовые стимулы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Американский аналитики сослались на информацию независимого русскоязычного издания Idel.Реалии. По ней, работники российских военкоматов отмечают, что количество людей, которые подписывают контракты с Минобороны РФ, не растет даже в регионах, где предлагают самые высокие финансовые выплаты. По словам источников, "все, кто хотел заработать на войне", уже записались.
Idel Реалии отмечает, что на сегодня самую высокую единовременную премию за подписание контракта — 3,2 млн рублей (примерно 39 300 долларов) — предлагает Ханты-Мансийский автономный округ.
В среднем же региональные выплаты по России увеличиваются каждые три-четыре месяца на 500 тыс. рублей (около 6100 долларов). Решение властей Свердловской области в марте 2025 года поднять единовременную выплату до 3,1 млн рублей (около 38 100 долларов) не привело к наплыву новых желающих.
Институт изучения войны еще в феврале 2025 года пришел к выводу, что дальнейшее повышение финансовых стимулов вряд ли существенно увеличит количество новобранцев, ведь значительная часть россиян, которых можно заинтересовать деньгами в пределах возможностей государства, уже добровольно вступила в армию.
Рост размеров выплат и социальных льгот для военных свидетельствует, что темпы набора падают, а России приходится придумывать новые стимулы для вербовки.
