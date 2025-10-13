Какой главный козырь потерял Путин: у Москвы теперь два варианта по войне в Украине

Для Кремля все более болезненнее становится проблема нехватки добровольцев на войну против Украины. Это свидетельствует о потере эффективности метода путинского режима по активизации набора в армию через высокие финансовые стимулы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американский аналитики сослались на информацию независимого русскоязычного издания Idel.Реалии. По ней, работники российских военкоматов отмечают, что количество людей, которые подписывают контракты с Минобороны РФ, не растет даже в регионах, где предлагают самые высокие финансовые выплаты. По словам источников, "все, кто хотел заработать на войне", уже записались.

Idel Реалии отмечает, что на сегодня самую высокую единовременную премию за подписание контракта — 3,2 млн рублей (примерно 39 300 долларов) — предлагает Ханты-Мансийский автономный округ.

В среднем же региональные выплаты по России увеличиваются каждые три-четыре месяца на 500 тыс. рублей (около 6100 долларов). Решение властей Свердловской области в марте 2025 года поднять единовременную выплату до 3,1 млн рублей (около 38 100 долларов) не привело к наплыву новых желающих.

Институт изучения войны еще в феврале 2025 года пришел к выводу, что дальнейшее повышение финансовых стимулов вряд ли существенно увеличит количество новобранцев, ведь значительная часть россиян, которых можно заинтересовать деньгами в пределах возможностей государства, уже добровольно вступила в армию.

Рост размеров выплат и социальных льгот для военных свидетельствует, что темпы набора падают, а России приходится придумывать новые стимулы для вербовки.

"ISW продолжает считать, что снижение показателей рекрутинга до уровня, когда Россия не сможет компенсировать свои высокие потери, может поставить президента Владимира Путина перед выбором — либо объявить принудительную мобилизацию резервистов, на что он до сих пор не решался, либо сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну", — говорится в отчете.

