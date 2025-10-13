Який головний козир втратив Путін: у Москви тепер два варіанти щодо війни в Україні

Для Кремля дедалі болючішою стає проблема нестачі добровольців на війну проти України. Це свідчить про втрату ефективності методу путінського режиму активізації набору в армію через високі фінансові стимули. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Американські аналітики послалися на інформацію незалежного російськомовного видання Idel.Реалії. За нею працівники російських військкоматів зазначають, що кількість людей, які підписують контракти з Міноборони РФ, не зростає навіть у регіонах, де пропонують найвищі фінансові виплати. За словами джерел, "усі, хто хотів заробити на війні", вже записалися.

Idel Реалії зазначає, що на сьогодні найвищу одноразову премію за підписання контракту – 3,2 млн рублів (приблизно 39 300 доларів) – пропонує Ханти-Мансійський автономний округ.

У середньому ж регіональні виплати Росією збільшуються кожні три-чотири місяці на 500 тис. рублів (близько 6100 доларів). Рішення влади Свердловської області у березні 2025 року підняти одноразову виплату до 3,1 млн рублів (близько 38 100 доларів) не призвело до напливу нових бажаючих.

Інститут вивчення війни ще в лютому 2025 року дійшов висновку, що подальше підвищення фінансових стимулів навряд чи суттєво збільшить кількість новобранців, адже значна частина росіян, яких можна зацікавити грошима в межах державних можливостей, уже добровільно вступила до армії.

Зростання розмірів виплат та соціальних пільг для військових свідчить, що темпи набору падають, а Росії доводиться вигадувати нові стимули для вербування.

"ISW продовжує вважати, що зниження показників рекрутингу до рівня, коли Росія не зможе компенсувати свої високі втрати, може поставити президента Володимира Путіна перед вибором — або оголосити примусову мобілізацію резервістів, на що він досі не наважувався, або сісти за стіл переговорів, щоб завершити війну", — йдеться у звіті.

