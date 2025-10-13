Який головний козир втратив Путін: у Москви тепер два варіанти щодо війни в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Для Кремля дедалі болючішою стає проблема нестачі добровольців на війну проти України. Це свідчить про втрату ефективності методу путінського режиму активізації набору в армію через високі фінансові стимули. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Американські аналітики послалися на інформацію незалежного російськомовного видання Idel.Реалії. За нею працівники російських військкоматів зазначають, що кількість людей, які підписують контракти з Міноборони РФ, не зростає навіть у регіонах, де пропонують найвищі фінансові виплати. За словами джерел, "усі, хто хотів заробити на війні", вже записалися.
Idel Реалії зазначає, що на сьогодні найвищу одноразову премію за підписання контракту – 3,2 млн рублів (приблизно 39 300 доларів) – пропонує Ханти-Мансійський автономний округ.
У середньому ж регіональні виплати Росією збільшуються кожні три-чотири місяці на 500 тис. рублів (близько 6100 доларів). Рішення влади Свердловської області у березні 2025 року підняти одноразову виплату до 3,1 млн рублів (близько 38 100 доларів) не призвело до напливу нових бажаючих.
Інститут вивчення війни ще в лютому 2025 року дійшов висновку, що подальше підвищення фінансових стимулів навряд чи суттєво збільшить кількість новобранців, адже значна частина росіян, яких можна зацікавити грошима в межах державних можливостей, уже добровільно вступила до армії.
Зростання розмірів виплат та соціальних пільг для військових свідчить, що темпи набору падають, а Росії доводиться вигадувати нові стимули для вербування.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано. Цю загрозу він розглядає як інструмент тиску на Москву та планує обговорити її безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву Трамп зробив на борту президентського літака Air Force 1, прямуючи на Близький Схід для участі у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.