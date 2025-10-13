Армия страны-агрессора потеряла более 281 тысячи военных только за первые восемь месяцев 2025 года, согласно документу, который, по данным украинской разведки, содержит утечку российских служебных данных. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico", называя такие цифры катастрофическими.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что цена России за крошечные достижения на фронте — колоссальная. Только с начала 2025 года 86 744 солдата погибли, 33 966 – пропали без вести, 158 529 – ранены, а еще 2311 – попали в плен.

Даже российские источники признают масштаб трагедии. Проект Mediazona совместно с BBC подтвердил уже более 134 тысяч имен погибших, признавая, что реальные цифры гораздо выше.

В публикации говорится, что несмотря на тысячи погибших, Россия практически не продвинулась на фронте. По данным аналитиков Frontelligence Insight, документ выглядит достоверным и совпадает с их оценками.

"Цифры соответствуют ожидаемому диапазону", — отметили в группе, подчеркнув, что потери РФ свидетельствуют о безжалостном ведении войны Кремлем.

Украинская военная разведка указывает на впечатляющее соотношение: на одного погибшего приходится лишь 1,3 раненого. Для сравнения — в большинстве современных войн это соотношение составляет 1 к 3, что свидетельствует об отсутствии медэвакуации и полном пренебрежении к жизни солдат.

По оценкам Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной агрессии в 2022 году Россия потеряла более 1 миллиона человек — убитыми, ранеными или пропавшими без вести. В среднем РФ теряет около 1000 солдат ежедневно.

