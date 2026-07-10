На Заході пояснили, чому у Путіна для війни залишилося лише кілька місяців

Російське керівництво опинилося під тиском, що посилюється, через затяжну війну проти України і прагне використовувати найближчі місяці для зміни ситуації на свою користь. Такого висновку дійшло американське видання Newsweek, проаналізувавши військову, економічну та дипломатичну обстановку навколо конфлікту.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації зазначають, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат, тоді як лінія фронту залишається практично незмінною. Одночасно посилюються українські удари по тимчасово окупованому Криму та об'єктам у глибині російської території, що ускладнює логістику, постачання військ та роботу паливної інфраструктури.

Додатковим фактором тиску на Кремль стало рішення США дозволити ліцензоване виробництво систем Patriot в Україні. Хоча реалізація проекту займе час, експерти вважають його важливим стратегічним кроком, який здатний суттєво змінити баланс сил у майбутньому.

За оцінкою Newsweek, саме тому Москва може спробувати максимально активізувати військові дії вже зараз. Йдеться про продовження масованих ракетних та дронних атак, наступальних операцій невеликими штурмовими підрозділами на Донбасі, а також посилення дипломатичного тиску з метою схилити Київ до переговорів на вигідних Росії умовах.

Видання також звертає увагу на інформаційну кампанію Кремля. На думку аналітиків, заяви про нібито взяття українських населених пунктів нерідко з'являються ще до отримання будь-яких підтверджень та мають сформувати враження про неминучість російської перемоги.

У підсумку Newsweek робить висновок, що головне завдання Москви сьогодні полягає не так у досягненні вирішального військового успіху, як у спробі переконати Україну та її західних партнерів погодитися на компроміс до того, як посилення української оборони остаточно змінить хід війни.

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