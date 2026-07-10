На Западе объяснили, почему у Путина для войны осталось всего несколько месяцев

Российское руководство оказалось под усиливающимся давлением из-за затяжной войны против Украины и стремится использовать ближайшие месяцы для изменения ситуации в свою пользу. К такому выводу пришло американское издание Newsweek, проанализировав военную, экономическую и дипломатическую обстановку вокруг конфликта.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что российская армия продолжает нести значительные потери, тогда как линия фронта остается практически неизменной. Одновременно усиливаются украинские удары по временно оккупированному Крыму и объектам в глубине российской территории, что осложняет логистику, снабжение войск и работу топливной инфраструктуры.

Дополнительным фактором давления на Кремль стало решение США разрешить лицензированное производство систем Patriot в Украине. Хотя реализация проекта займет время, эксперты считают его важным стратегическим шагом, который способен существенно изменить баланс сил в будущем.

По оценке Newsweek, именно поэтому Москва может попытаться максимально активизировать военные действия уже сейчас. Речь идет о продолжении массированных ракетных и дронных атак, наступательных операций небольшими штурмовыми подразделениями на Донбассе, а также усилении дипломатического давления с целью склонить Киев к переговорам на выгодных России условиях.

Издание также обращает внимание на информационную кампанию Кремля. По мнению аналитиков, заявления о якобы взятии украинских населенных пунктов нередко появляются еще до получения каких-либо подтверждений и должны сформировать впечатление о неизбежности российской победы.

В итоге Newsweek делает вывод, что главная задача Москвы сегодня заключается уже не столько в достижении решающего военного успеха, сколько в попытке убедить Украину и ее западных партнеров согласиться на компромисс до того, как усиление украинской обороны окончательно изменит ход войны.

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