На Заході попередили, що розпочалася нова фаза війни в Україні: що змінилося

Україна збільшує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці практично щодня. Удари по НПЗ та електростанціям вже викликали дефіцит палива та перебої у постачанні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Politico".

Удари по НПЗ у Росії. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що війна Росії проти України довгий час відрізнялася тим, що Москва завдавала ударів по українським містам та енергетиці майже без відповіді. Наразі ситуація змінюється: Україна наростила виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по цілях усередині РФ майже щодня.

Завдяки власним розробкам та збільшенню випуску озброєнь Київ тепер системно вражає не лише нафтопереробні заводи, а й електростанції з підстанціями.

У матеріалі йдеться, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

Часті удари по енергетиці призвели до дефіциту бензину та змусили Росію розпочати імпорт палива з Білорусії. Одночасно відбиття атак стало для України елементом стратегії стримування – зробити удари по Росії настільки болючими, щоб Кремль задумався про припинення атак.

Україна не чекає лише іноземної допомоги та активно нарощує власне виробництво дронів та ракет. За словами президента, з'явилися нові зразки — ударні дрони та ракети, зокрема крилаті — і вони вже застосовуються проти об'єктів у глибині РФ.

Також наголошується на тіснішій співпраці з розвідданими США, які допомагають з цілевказівкою та розумінням намірів противника. "Розвідки дуже активно співпрацюють. Але для нас важливіше, щоб вони допомагали розуміти наміри Росії та допомагали з ППО", — заявив один із українських співрозмовників, який побажав залишитися анонімним.

