На Западе предупредили, что началась новая фаза войны в Украине: что изменилось

Украина увеличивает производство дальнобойных дронов и ракет, и отвечает ударами по российской энергетике практически ежедневно. Удары по НПЗ и электростанциям уже вызвали дефицит топлива и перебои в снабжении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".

Журналисты отмечают, война России против Украины долгое время отличалась тем, что Москва наносила удары по украинским городам и энергетике почти без ответа. Сейчас ситуация меняется: Украина нарастила производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по целям внутри РФ почти ежедневно.

Благодаря собственным разработкам и увеличению выпуска вооружений Киев теперь системно поражает не только нефтеперерабатывающие заводы, но и электростанции с подстанциями.

В материале говорится, в этом году Украина поразила 21 из 38 крупных российских НПЗ, что вывело из строя около 38% перерабатывающих мощностей страны.

Частые удары по энергетике привели к дефициту бензина и вынудили Россию начать импорт топлива из Белоруссии. Одновременно отражение атак стало для Украины элементом стратегии сдерживания — сделать удары по России настолько болезненными, чтобы Кремль задумался о прекращении атак.

Украина не ждет только иностранной помощи и активно наращивает собственное производство дронов и ракет. По словам президента, появились новые образцы — ударные дроны и ракеты, в том числе крылатые — и они уже применяются против объектов в глубине РФ.

Также отмечается более тесное сотрудничество с разведданными США, которые помогают с целеуказанием и пониманием намерений противника. "Разведки очень активно сотрудничают. Но для нас важнее, чтобы они помогали понимать намерения России и помогали с ПВО", — заявил один из украинских собеседников, пожелавший остаться анонимным.

