logo

BTC/USD

105651

ETH/USD

3756.93

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе предупредили, что началась новая фаза войны в Украине: что изменилось
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе предупредили, что началась новая фаза войны в Украине: что изменилось

Politico пишет о том, что украинские дроны и ракеты ежедневно бьют России, топливный кризис в стране-бензоколонке чувствуется все острее

17 октября 2025, 09:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина увеличивает производство дальнобойных дронов и ракет, и отвечает ударами по российской энергетике практически ежедневно. Удары по НПЗ и электростанциям уже вызвали дефицит топлива и перебои в снабжении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".

На Западе предупредили, что началась новая фаза войны в Украине: что изменилось

Удары по НПЗ в России. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, война России против Украины долгое время отличалась тем, что Москва наносила удары по украинским городам и энергетике почти без ответа. Сейчас ситуация меняется: Украина нарастила производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по целям внутри РФ почти ежедневно.

Благодаря собственным разработкам и увеличению выпуска вооружений Киев теперь системно поражает не только нефтеперерабатывающие заводы, но и электростанции с подстанциями.

В материале говорится, в этом году Украина поразила 21 из 38 крупных российских НПЗ, что вывело из строя около 38% перерабатывающих мощностей страны.

Частые удары по энергетике привели к дефициту бензина и вынудили Россию начать импорт топлива из Белоруссии. Одновременно отражение атак стало для Украины элементом стратегии сдерживания — сделать удары по России настолько болезненными, чтобы Кремль задумался о прекращении атак.

Украина не ждет только иностранной помощи и активно наращивает собственное производство дронов и ракет. По словам президента, появились новые образцы — ударные дроны и ракеты, в том числе крылатые — и они уже применяются против объектов в глубине РФ.

Также отмечается более тесное сотрудничество с разведданными США, которые помогают с целеуказанием и пониманием намерений противника. "Разведки очень активно сотрудничают. Но для нас важнее, чтобы они помогали понимать намерения России и помогали с ПВО", — заявил один из украинских собеседников, пожелавший остаться анонимным.

Читайте также на портале "Комментарии" — Крым в огне и дыму после ночи: что произошло.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/kyiv-sends-missiles-drones-into-russia-retaliation-non-nuclear-strike/
Теги:

Новости

Все новости