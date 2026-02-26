На Заході погіршили прогноз України на 2026 рік: деталі

Європейський банк реконструкції та розвитку переглянув прогноз зростання економіки України. Згідно з новим звітом, цього року ВВП зросте на 2,5%, а наступного – на 4%. Раніше Банк очікував динамічніше відновлення — до 5% зростання в 2026 році.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

У документі зазначається, що Україна зберігає макроекономічну стабільність, незважаючи на війну, що триває. 2025 року реальний ВВП зріс на 2%: динаміка була слабкою на початку року, але прискорилася до його завершення.

Причиною погіршення прогнозу стала відсутність припинення вогню, на яке розраховували аналітики у попередньому звіті. Передбачалося, що вже 2026 року країна почне отримувати ефект від масштабного повоєнного відновлення. Проте бойові дії продовжуються, що стримує економічну активність.

Серед ключових факторів тиску – дефіцит електроенергії, зниження сільськогосподарського виробництва та хронічний брак робочої сили. Додаткові ризики створюють атаки Росії на інфраструктуру, що спричиняють логістичні збої. Збільшився і торговий дефіцит – через падіння експорту зерна та завершення тимчасових торгових преференцій ЄС.

У базовому сценарії, який передбачає продовження війни у 2026 році, економіка зросте на 2,5%, а після закінчення бойових дій – може прискоритися до 4% у 2027-му.

У ЄБРР наголошують: рання мирна угода суттєво покращила б перспективи, проте короткострокові ризики залишаються високими.

