Почему появились фейки о «передаче ядерного оружия Украине»: с чем Путин пошел ва-банк

Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ и прокомментировал информацию российских спецслужб якобы, что Лондон и Париж готовятся передать Украине ядерное оружие или так называемую "грязную бомбу". В Кремле утверждают, что Запад может сделать это тайно, представив разработку как украинскую. В свою очередь, в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что Россия может использовать риск радиологического инцидента в Украине, как инструмент информационной войны. Кремль способен спровоцировать или использовать возможную аварию с радиационными последствиями, чтобы обвинить Киев и усилить давление на Запад. О чем говорят новые ядерные басни Кремля? На что в этот раз они ориентированы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

У Кремля несколько целей

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, последние заявления Путина и других представителей Кремля о якобы передаче Украине ядерного оружия или "грязной бомбы" — это не реальность, а информационная операция.

Первой эту тему озвучила Служба внешней разведки РФ, которую возглавляет Нарышкин. В российской системе власти этот орган давно выполняет не только разведывательные, но и пропагандистские функции. СВР периодически публикует заявления, которые невозможно проверить, ссылаясь на "тайные источники". За последние годы СВР делала много неподтвердившихся громких заявлений (например, о том, что Польша якобы планирует аннексировать Западную Украину). Поэтому к их словам следует относиться не как к фактам, а как к сигналу о намерениях Кремля", – отметила эксперт.

По ее словам, в данной ситуации легко провести параллель с февралем 2022 г. Тогда Путин активно продвигал тезис, что НАТО осваивает территорию Украины и создает угрозу для РФ. Это было нужно, чтобы представить свою агрессию как "превентивный удар" и "самозащиту".

"РФ часто обвиняет оппонента в том, что делает или планирует сделать сама. Обвинение Лондона в эскалации может быть попыткой оправдать собственное усиление боевых действий, например новую волну мобилизации, использование новых типов оружия и так далее. Частично такие заявления могут быть предназначены для внутреннего потребления, чтобы оправдать перед своим населением продолжительность войны, мобилизацию и экономические трудности, подчеркивая необходимость защищаться от угроз, — отметила эксперт.

Собеседница портала "Комментарии" говорит, с точки зрения политической стратегии, у Кремля несколько целей. Эти заявления не означают подготовку к реальному ядерному удару, но свидетельствуют о повышении ставок. В рамках мирных переговоров это классический прием дипломатического шантажа и создание дополнительного аргумента на переговорах. Обвиняя конкретные страны, а не весь Альянс сразу, Москва пытается убить клин между союзниками.

"Кроме того, это может быть также проверкой реакции Трампа, неоднократно выступавшего против угрозы начала мировой войны. В Кремле хорошо понимают его психологию: он склонен видеть эскалацию не как вызов, а как проблему, которую нужно быстро решить через сделку. Похожий сценарий был после сообщений о якобы атаке на резиденцию Путина – тогда российская сторона напрямую информировала Трампа, чтобы добиться от него реакции и давления на Украину. Россия может снова надеяться, что Трамп начнет давить на Лондон или Киев с требованием снизить эскалацию, начать договариваться или заблокирует решение о новых ударах по территории РФ или сократит поставки оружия. Создавая искусственный кризис, Москва может стремиться, чтобы Трамп начал его решать путем давления на более слабую сторону – Украину", – подытожила эксперт.

Шантаж, устрашение, расшатывание, истерики – все это игра шулера

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, поверить в то, что Великобритания и Франция, которые без разрешения Трампа боятся прислать в Украину хотя бы одного пехотинца, вдруг решили передать Украине ядерное оружие, могут разве что одурманенные пропагандой рабы. И это не факт.

"На первый взгляд очевидной причиной этой дезиинформации является срыв трехсторонних мирных переговоров, – подобно тому, как в разгар предыдущего этапа переговоров у Путина придумали украинскую атаку на Валдай. Однако авторы дезы не могут не понимать, что в эти басни не поверят в США, где очень тщательно относятся к передвижению по миру ядерных компонентов и технологий. Следовательно, в глазах Трампа в срыве переговоров при такой версии все равно будут виноваты россияне. Трудно поверить, что ядерная сенсация была случайно обнародована в годовщину начала полномасштабной войны против Украины. Поэтому версия, что Путин из-за ядерных истерик пытается просто перебить логический вопрос "почему "сво" длится так долго" вполне логична. Пусть лучше мир обсуждает "передачу" ядерного оружия Украины, чем почему "Киев за три дня" стало дольше, чем вся "Великая Атеечественная", – отметил эксперт.

При этом он отмечает, что наиболее вероятной версией все же является то, что Путин не срывает переговоры, а то, что вот это все и есть для Путина "переговоры".

"Шантаж, устрашение, расшатывание, истерики – все это игра шулера, который ментально вышел из России 90-х и теперь переносит эти правила в мировую политику. Это на рациональном Западе верят в логику и протоколы во время переговоров. В России вместо логики на переговорах верят в "броски" и "разводы". Даже немного жаль Трампа, который планирует что-то там себе на 4 июля. Если случится чудо и стороны о чем-то там договорятся, то Путин будете врать до последнего. И даже после последнего, поставив под документами любые подписи", – констатировал эксперт.

