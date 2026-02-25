Чому з’явилися фейки про «передачу ядерної зброї Україні»: з чим Путін пішов ва-банк

Володимир Путін виступив під час засідання колегії ФСБ та прокоментував інформацію російських спецслужб нібито, що Лондон і Париж готуються передати Україні ядерну зброю або так звану "брудну бомбу". У Кремлі стверджують, що Захід може зробити це таємно, представивши розробку як українську. У свою чергу в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія може використати ризик радіологічного інциденту в Україні, як інструмент інформаційної війни. Зазначається, що Кремль здатен спровокувати або використати можливу аварію з радіаційними наслідками, щоб звинуватити Київ і посилити тиск на Захід. Про що говорять нові ядерні байки Кремля? На що цього разу вони спрямовані? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

У Кремля кілька цілей

Експерт Українського інституту політики Єва Антоненко зазначила, останні заяви Путіна та інших представників Кремля про нібито передачу Україні ядерної зброї чи "брудної бомби" — це не про реальність, а про інформаційну операцію.

"Першою цю тему озвучила Служба зовнішньої розвідки РФ, яку очолює Наришкін. У російській системі влади цей орган давно виконує не лише розвідувальні, а й пропагандистські функції. СЗР періодично публікує заяви, які неможливо перевірити, посилаючись на свої "таємні джерела". За останні роки СЗР робила багато гучних заяв, які не підтвердилися (наприклад, про те, що Польща нібито планує анексувати Західну Україну). Тому до їхніх слів варто ставитися не як до фактів, а як до сигналу про наміри Кремля", – зазначила експерт.

За її словами, у даній ситуації легко провести паралель із лютим 2022 р. Тоді Путін активно просував тезу, що НАТО "освоює територію України" і створює загрозу для РФ. Це було потрібно, щоб представити власну агресію як "превентивний удар" та "самозахист".

"РФ часто звинувачує опонента у тому, що робить або планує зробити сама. Звинувачення Лондона в ескалації може бути спробою виправдати власне посилення бойових дій, наприклад, нову хвилю мобілізації, використання нових типів зброї і таке інше. Частково такі заяви можуть бути призначені для внутрішнього споживання, щоб виправдати перед своїм населенням тривалість війни, мобілізацію та економічні труднощі, підкреслюючи "необхідність захищатися від загроз", — зазначила експерт.

Співрозмовниця порталу "Коментарі" говорить, з точки зору політичної стратегії, у Кремля кілька цілей. Ці заяви не означають підготовку до реального ядерного удару, але точно свідчать про підвищення ставок. В рамках мирних переговорів це класичний прийом дипломатичного шантажу та створення для себе додаткового аргументу на переговорах. Звинувачуючи конкретні країни, а не весь Альянс відразу, Москва намагається вбити клин між союзниками.

"Крім того, це може бути також перевіркою реакції Трампа, який неодноразово виступав проти загрози початку світової війни. У Кремлі добре розуміють його психологію: він схильний бачити ескалацію не як виклик, а як проблему, яку треба швидко вирішити через угоду. Схожий сценарій був після повідомлень про нібито атаку на резиденцію Путіна – тоді російська сторона напряму інформувала Трампа, щоб добитися від нього реакції та тиску на Україну. Росія може знову сподіватися, що Трамп почне тиснути на Лондон чи Київ із вимогою знизити ескалацію, почати домовлятися, або заблокує рішення про нові удари по території РФ чи скоротить постачання зброї. Створюючи штучну кризу, Москва може прагнути, щоб Трамп почав її вирішувати шляхом тиску на слабшу сторону – Україну", – підсумувала експерт.

Шантаж, залякування, розхитування, істерики – все це гра шулера

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, повірити у те, що Велика Британія і Франція, які без дозволу Трампа бояться прислати в Україну бодай одного піхотинця, раптом вирішили передати Україні ядерну зброю, можуть хіба одурманені пропагандою раби. І то не факт.

"На перший погляд очевидною причиною цієї дезиінформації є зрив тристоронніх мирних перемовин, — подібно тому, як у розпал попереднього етапу перемовин у Путіна придумали українську атаку на Валдай. Однак, автори дези не можуть не розуміти, що у ці байки не повірять у США, де дуже ретельно ставляться до пересування по світу ядерних компонентів та технологій. А відтак, в очах Трампа у зриві перемовин за такої версії все одно будуть винні росіяни. Важко повірити, що ядерну сенсацію випадково оприлюднили у річницю початку повномасштабної війни проти України. Тому версія, що Путін через ядерні істерики намагається просто перебити логічне питання "чому "сво" триває так довго" цілком логічна. Нехай краще світ обговорює "передачу" ядерної зброї України, ніж чому "Київ за три дні" стало довше, ніж вся "Вєлікая Атеєчествєнная", — зазначив експерт.

При цьому він зазначає, що найімовірнішою версію все таки є те, що Путін не зриває перемовини, а те, що ось це от все і є для Путіна "перемовини".

"Шантаж, залякування, розхитування, істерики – все це гра шулера, який ментально вийшов з Росії 90-х і тепер переносить ці правила у світову політику. Це на раціональному Заході вірять у логіку і протоколи під час перемовин. У Росії замість логіки на переговорах вірять у "кидки" і "разводи". Навіть трохи шкода Трампа, який планує щось там собі на 4 липня. Якщо станеться диво і сторони про щось там домовляться, то Путін брехатимете до останнього. І навіть "після останнього", поставивши під документами будь-які підписи", – констатував експерт.

