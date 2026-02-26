На Западе ухудшили прогноз для Украины на 2026 год: детали

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел прогноз роста экономики Украины. Согласно новому отчету, в текущем году ВВП вырастет на 2,5%, а в следующем – на 4%. Ранее Банк ожидал более динамичное восстановление – до 5% роста в 2026 году.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В документе отмечается, что Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на продолжающуюся войну. В 2025 году реальный ВВП вырос на 2%: динамика была слабой в начале года, но ускорилась к его завершению.

Причиной ухудшения прогноза стало отсутствие прекращения огня, на которое рассчитывали аналитики в предыдущем отчете. Предполагалось, что уже в 2026 году страна начнет получать эффект от масштабного послевоенного восстановления. Однако боевые действия продолжаются, что сдерживает экономическую активность.

Среди ключевых факторов давления – дефицит электроэнергии, снижение сельскохозяйственного производства и хроническая нехватка рабочей силы. Дополнительные риски создают атаки России на инфраструктуру, вызывающие логистические сбои. Увеличился и торговый дефицит — из-за падения экспорта зерна и завершения временных торговых преференций ЕС.

В базовом сценарии, предусматривающем продолжение войны в 2026 году, экономика вырастет на 2,5%, а при окончании боевых действий – может ускориться до 4% в 2027-м.

В ЕБРР подчеркивают: раннее мирное соглашение существенно улучшило бы перспективы, однако краткосрочные риски остаются высокими.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ и прокомментировал информацию российских спецслужб якобы, что Лондон и Париж готовятся передать Украине ядерное оружие или так называемую "грязную бомбу". В Кремле утверждают, что Запад может сделать это тайно, представив разработку как украинскую. В свою очередь, в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что Россия может использовать риск радиологического инцидента в Украине, как инструмент информационной войны. Кремль способен спровоцировать или использовать возможную аварию с радиационными последствиями, чтобы обвинить Киев и усилить давление на Запад. О чем говорят новые ядерные басни Кремля? На что в этот раз они ориентированы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



