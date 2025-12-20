На Заході погіршили прогноз: скільки ще РФ зможе продовжувати війну

Російська економіка дедалі помітніше стикається із системними труднощами у різних секторах, викликаними санкційним тиском та надмірними витратами на війну. Однак розраховувати на те, що саме економічні проблеми змусять Кремль відмовитися від агресії проти України, поки що передчасно. Про це повідомляє CNN із посиланням на оцінки західних експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами старшого наукового співробітника Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марії Снігової, нинішній стан економіки РФ не є критичним.

"Це не катастрофа та не той фактор, який здатний зламати систему. Цими проблемами поки що можна керувати", — зазначає вона.

Експерт вважає, що в поточних умовах Росія здатна продовжувати війну ще як мінімум від трьох до п'яти років, тоді як віддаленіші перспективи прогнозувати складно.

Аналітики наголошують, що західні санкції не завдали економіці РФ збитків, достатніх для перегляду військових планів. Поки Росія зберігає видобуток нафти та експортує її за прийнятними цінами, у Кремля залишається фінансовий ресурс. Старший науковий співробітник британського аналітичного центру RUSI Річард Конноллі зазначає, що економіка не є ключовим обмежувачем для Путіна під час ухвалення рішень про війну.

У той же час, початкове економічне піднесення, пов'язане зі зростанням цін на енергоносії і різким збільшенням військових витрат, вже вичерпано. Кремль все активніше перекладає фінансовий тягар війни на населення, підвищуючи податки та мирячись із зростанням інфляції. Однак, як зазначає Снєгова, у Росії висока інфляція не викликає масштабного невдоволення через звичку суспільства до таких умов, активну пропаганду та репресивну політику.

Крім того, частина населення виграла від війни. У галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зарплати зросли в кілька разів, а бідні регіони отримали значні фінансові вливання за рахунок виплат військовим та їхнім родинам. Відсутність масових протестів, на думку експертів, суттєво знижує тиск на Кремль під час прийняття подальших рішень.

