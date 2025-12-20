В США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами: детали от Умерова

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в США 19 декабря завершилась встреча украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом Умеров сообщил в соцсетях.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

"Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал Президента Украины. Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", – отметил секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Палате представителей США представили новый законопроект об усилении санкционного давления на Россию под названием "Мир через силу". Инициативу продвигает широкая двухпартийная коалиция конгрессменов во главе с сопредседателем Конгрессовой фракции по Украине Брайаном Фицпатриком и главой комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Миксом.

Как сообщает пресс-служба Фицпатрика, документ призван перевести текущие дипломатические усилия в конкретные действия Конгресса и уже в январе вынести законопроект на рассмотрение Палаты представителей. По словам конгрессмена, переговорный процесс не снимает с законодателей ответственности действовать. Он подчеркнул, что стратегия "мира через силу" предполагает жесткую поддержку Украины и четкий сигнал о том, что агрессия России не будет ни нормализована, ни вознаграждена.

Также издание "Комментарии" сообщало – государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты стремятся выполнять роль посредника между Украиной и Россией и не намерены навязывать сторонам готовые решения по мирному соглашению.



