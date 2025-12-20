У США завершилася зустріч української делегації з американцями та європейцями: деталі від Умєрова

Секретар РНБО Рустем Умеров повідомив, що у США 19 грудня завершилася зустріч української переговорної делегації з американськими та європейськими партнерами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Умєров повідомив у соцмережах.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

"Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами. За її підсумками поінформував Президента України. Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", – зазначив секретар РНБО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Палаті представників США представили новий законопроект про посилення санкційного тиску на Росію під назвою "Світ через силу". Ініціативу просуває широка двопартійна коаліція конгресменів на чолі із співголовою Конгресової фракції по Україні Браяном Фіцпатріком та головою комітету із закордонних справ Палати представників Грегорі Міксом.

Як повідомляє прес-служба Фіцпатрика, документ має перевести поточні дипломатичні зусилля в конкретні дії Конгресу і вже в січні винести законопроект на розгляд Палати представників. За словами конгресмена, переговорний процес не знімає із законодавців відповідальності діяти. Він наголосив, що стратегія "світу через силу" передбачає жорстку підтримку України та чіткий сигнал про те, що агресія Росії не буде ні нормалізована, ні винагороджена.

Також видання "Коментарі" повідомляло – державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть виконувати роль посередника між Україною та Росією та не мають наміру нав'язувати сторонам готові рішення щодо мирної угоди.



