На Западе ухудшили прогноз: сколько еще РФ сможет продолжать войну

Российская экономика все заметнее сталкивается с системными трудностями в различных секторах, вызванными санкционным давлением и чрезмерными расходами на войну. Однако рассчитывать на то, что именно экономические проблемы заставят Кремль отказаться от агрессии против Украины, пока преждевременно. Об этом сообщает CNN со ссылкой на оценки западных экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Марии Снеговой, нынешнее состояние экономики РФ не является критическим.

"Это не катастрофа и не тот фактор, который способен сломать систему. Этими проблемами пока можно управлять", — отмечает она.

Эксперт считает, что в текущих условиях Россия способна продолжать войну еще как минимум от трех до пяти лет, тогда как более отдаленные перспективы прогнозировать сложно.

Аналитики подчеркивают, что западные санкции не нанесли экономике РФ ущерба, достаточного для пересмотра военных планов. Пока Россия сохраняет добычу нефти и экспортирует ее по приемлемым ценам, у Кремля остается финансовый ресурс. Старший научный сотрудник британского аналитического центра RUSI Ричард Коннолли отмечает, что экономика не является ключевым ограничителем для Путина при принятии решений о войне.

В то же время первоначальный экономический подъем, связанный с ростом цен на энергоносители и резким увеличением военных расходов, уже исчерпан. Кремль все активнее перекладывает финансовое бремя войны на население, повышая налоги и мирясь с ростом инфляции. Однако, как отмечает Снегова, в России высокая инфляция не вызывает масштабного недовольства из-за привычки общества к таким условиям, активной пропаганды и репрессивной политики.

Кроме того, часть населения напрямую выиграла от войны. В отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом, зарплаты выросли в несколько раз, а бедные регионы получили значительные финансовые вливания за счет выплат военным и их семьям. Отсутствие массовых протестов, по мнению экспертов, существенно снижает давление на Кремль при принятии дальнейших решений.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами: детали от Рустема Умерова.