На Заході назвали зброю, яка тепер є в Україні яка змінить наступний етап війни

Плануючі авіабомби, більш відомі як КАБи, дедалі активніше використовуються як Росією, так і Україною та можуть стати ключовою зброєю нового етапу війни. Саме такого висновку дійшли аналітики Forbes, які вважають, що через стрімкий розвиток безпілотників артилерія поступово втрачає свою колишню роль на полі бою.

КАБ. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, через постійну загрозу ударів дронів артилерійські системи доводиться відводити далі від лінії фронту, що значно зменшує їхню ефективність. У цих умовах обидві сторони шукають альтернативний спосіб завдавати потужних ударів на великій відстані.

Росія вже кілька років активно переобладнує радянські авіабомби ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 та ФАБ-3000 на високоточні плануючі боєприпаси. Завдяки крилам, системам наведення та супутниковій навігації вони здатні уражати цілі на відстані до 80 кілометрів, а новітні модифікації — майже до 95 кілометрів.

Україна досі використовувала переважно західні системи, серед яких американські JDAM-ER і Rusty Dagger, а також французькі AASM Hammer. Проте їхня кількість залишалася обмеженою.

Ситуацію може змінити українська розробка "Вирівнювач", яку представили у травні 2026 року після 17 місяців роботи. Нова 250-кілограмова плануюча бомба оснащена вітчизняними крилами та системою наведення, а виробництво її корпусів також планують налагодити в Україні.

Експерти прогнозують, що зі збільшенням серійного виробництва Україна дедалі активніше застосовуватиме такі боєприпаси для стримування російського наступу. Водночас і Київ, і Москва продовжать інвестувати у вдосконалення КАБів, збільшення дальності їхнього польоту, інтеграцію нових систем наведення та розвиток засобів радіоелектронної боротьби.

На думку аналітиків, саме боротьба навколо високоточних плануючих авіабомб може визначити характер бойових дій у найближчі роки.

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