На Западе назвали оружие, которое теперь есть в Украины и которое изменит следующий этап войны

Планирующие авиабомбы, более известные как КАБы, все более активно используются как Россией, так и Украиной и могут стать ключевым оружием нового этапа войны. Именно к такому выводу пришли аналитики Forbes, которые считают, что из-за стремительного развития беспилотников артиллерия постепенно теряет свою прежнюю роль в поле боя.

КАБ. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, из-за постоянной угрозы ударов дронов артиллерийские системы приходится отводить дальше от линии фронта, что значительно уменьшает их эффективность. В этих условиях обе стороны ищут альтернативный способ наносить мощные удары на большом расстоянии.

Россия уже несколько лет активно переоснащает советские авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 на высокоточные планирующие боеприпасы. Благодаря крыльям, системам наведения и спутниковой навигации они способны поражать цели на расстоянии до 80 километров, а новейшие модификации – почти до 95 километров.

Украина по-прежнему использовала преимущественно западные системы, среди которых американские JDAM-ER и Rusty Dagger, а также французские AASM Hammer. Однако их количество оставалось ограниченным.

Ситуацию может изменить украинская разработка "Выравниватель", представленная в мае 2026 года после 17 месяцев работы. Новая 250-килограммовая планирующая бомба оснащена отечественными крыльями и системой наведения, а производство ее корпусов также планируется наладить в Украине.

Эксперты прогнозируют, что с увеличением серийного производства Украина будет все активнее использовать такие боеприпасы для сдерживания российского наступления. В то же время, и Киев, и Москва продолжат инвестировать в усовершенствование КАБов, увеличение дальности их полета, интеграцию новых систем наведения и развитие средств радиоэлектронной борьбы.

По мнению аналитиков, именно борьба вокруг высокоточных планирующих авиабомб может определить характер боевых действий в ближайшие годы.

Читайте на портале "Комментарии" — украинское оружие покоряет мир: США опробовали морские дроны ВСУ для предстоящей войны с Китаем.



