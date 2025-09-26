На Заході назвали три рішення, які мають ухвалити союзники Києва, щоб притиснути Путін до стінки

За гучними словами про підтримку України у війні західні партнери на чолі зі США мають дати старт скоординованій кампанії, щоб показати, що Путін не має шляху до перемоги. Як передає портал "Коментарі", про це у колонці для The Washington Post пише співробітник Американського інституту підприємництва та колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен.

Експерт зазначає, що першим кроком має стати стратегія щодо витіснення російської нафти та природного газу зі світового ринку.

Другий крок – Захід має розпочати рішуче реагувати на будь-які подальші порушення Росією повітряного простору НАТО.

Третій крок – продати Україні зброю, потрібну їй для того, щоб поставити російські війська в оборону та зняти обмеження.

Автори матеріалу зазначають, що, на думку багатьох експертів, не можна повністю виключати можливість значних успіхів української армії в майбутньому. Особливо це можливо, якщо російська військова економіка почне реально руйнуватись, а Україна в рази посилить свій військовий арсенал за підтримки своїх партнерів, зокрема США.

