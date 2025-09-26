logo_ukra

На Заході назвали три рішення, які мають ухвалити союзники Києва, щоб притиснути Путін до стінки
НОВИНИ

На Заході назвали три рішення, які мають ухвалити союзники Києва, щоб притиснути Путін до стінки

WP пише про те, що Захід ще має важелі, щоб змусити Росію відступити у війні проти України

26 вересня 2025, 14:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За гучними словами про підтримку України у війні західні партнери на чолі зі США мають дати старт скоординованій кампанії, щоб показати, що Путін не має шляху до перемоги. Як передає портал "Коментарі", про це у колонці для The Washington Post пише співробітник Американського інституту підприємництва та колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен.

На Заході назвали три рішення, які мають ухвалити союзники Києва, щоб притиснути Путін до стінки

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що першим кроком має стати стратегія щодо витіснення російської нафти та природного газу зі світового ринку.

Другий крок – Захід має розпочати рішуче реагувати на будь-які подальші порушення Росією повітряного простору НАТО.

Третій крок – продати Україні зброю, потрібну їй для того, щоб поставити російські війська в оборону та зняти обмеження.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заява президента США Дональда Трампа, яка пролунала цього тижня, про те, що Україна може повернути всі свої території за підтримки Європейського Союзу та НАТО, є надуманою. Військові експерти, чиновники та дипломати, які працюють у цьому регіоні, дотримуються думки, що цього не станеться, якщо не буде кардинальної зміни реакції Альянсу на окупаційні дії Росії. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Washington Post.

Автори матеріалу зазначають, що, на думку багатьох експертів, не можна повністю виключати можливість значних успіхів української армії в майбутньому. Особливо це можливо, якщо російська військова економіка почне реально руйнуватись, а Україна в рази посилить свій військовий арсенал за підтримки своїх партнерів, зокрема США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – більше на Трампа не розраховуйте: Туск зробив тривожну заяву про війну в Україні.




