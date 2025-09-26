За громкими словами о поддержке Украины в войне западные партнеры во главе с США должны дать старт скоординированной кампании, чтобы показать, что у Путина нет пути к победе. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для The Washington Post пишет сотрудник Американского института предпринимательства и бывший главный спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что первым шагом должна стать стратегия по вытеснению российской нефти и природного газа с мирового рынка.

Второй шаг – Запад должен начать решительно реагировать на любые дальнейшие нарушения Россией воздушного пространства НАТО.

Третий шаг – продать Украине оружие, необходимое ей для того, чтобы поставить российские войска в оборону и снять ограничения.

Читайте также на портале "Комментарии" — заявление президента США Дональда Трампа, прозвучавшее на этой неделе, о том, что Украина может вернуть все свои территории при поддержке Европейского Союза и НАТО, является надуманным. Военные эксперты, чиновники и дипломаты, которые работают в этом регионе, придерживаются мнения, что этого не произойдет, если не будет кардинального изменения в реакции Альянса на оккупационные действия России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Авторы материала отмечают, что по мнению многих экспертов, нельзя полностью исключать возможность значительных успехов украинской армии в будущем. Особенно это возможно, если российская военная экономика начнет реально рушится, а Украина в разы усилит свой военный арсенал при поддержке своих партнеров, в частности США.

Также издание "Комментарии" сообщало – больше на Трампа не рассчитывайте: Туск сделал тревожное заявление о войне в Украине.



