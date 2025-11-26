logo_ukra

Війна з Росією На Заході назвали три пункти, за якими переговори про мир в Україні зайшли в глухий кут
На Заході назвали три пункти, за якими переговори про мир в Україні зайшли в глухий кут

CNN пише про те, що Україна каже "ні" трьом вимогам мирного плану Трампа

26 листопада 2025, 07:43
Автор:
Кравцев Сергей

В адміністрації президента США Дональда Трампа говорять про "величезний прогрес" у ході переговорного процесу щодо встановлення миру в Україні. Втім, незважаючи на оптимістичні заяви Вашингтона, у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни все ще існують серйозні перешкоди. Як передає портал "Коментарі", про це пише CNN із посиланням на інформовані джерела.

На Заході назвали три пункти, за якими переговори про мир в Україні зайшли в глухий кут

Мирний план для України. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, вся справа у трьох пунктах так званого мирного плану Трампа, за якими Київ відмовляється йти на поступки.

Перший пункт – передача контролю за частиною Донбасу. За словами джерела, йдеться про території на сході України, які Росія анексувала, але повністю не захопила. Зокрема – так званий "пояс фортець" із укріплених міст, важливих для оборони країни. США пропонують перетворити цю зону на демілітаризовану під російським контролем.

Другий пункт – обмеження чисельності ЗСУ. Вашингтон пропонує встановити ліміт у 600 тисяч військових. Київ наполягає на більшій чисельності та домагається змін у формулюваннях. Обговорення продовжуються, але згоди немає.

Третій пункт – відмова України від членства у НАТО. Це питання джерело назвало абсолютно неприйнятним. Україна вважає, що така умова створить поганий прецедент і фактично надасть Росії право вето на розширення альянсу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у переговорах щодо мирного плану для України та Росії залишилося "кілька невирішених пунктів". Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами на борту Air Force 1.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2025/11/25/europe/us-ukraine-peace-talks-obstacles-analysis-intl-hnk
