На Заході назвали три пункти, за якими переговори про мир в Україні зайшли в глухий кут

В адміністрації президента США Дональда Трампа говорять про "величезний прогрес" у ході переговорного процесу щодо встановлення миру в Україні. Втім, незважаючи на оптимістичні заяви Вашингтона, у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни все ще існують серйозні перешкоди. Як передає портал "Коментарі", про це пише CNN із посиланням на інформовані джерела.

Мирний план для України. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, вся справа у трьох пунктах так званого мирного плану Трампа, за якими Київ відмовляється йти на поступки.

Перший пункт – передача контролю за частиною Донбасу. За словами джерела, йдеться про території на сході України, які Росія анексувала, але повністю не захопила. Зокрема – так званий "пояс фортець" із укріплених міст, важливих для оборони країни. США пропонують перетворити цю зону на демілітаризовану під російським контролем.

Другий пункт – обмеження чисельності ЗСУ. Вашингтон пропонує встановити ліміт у 600 тисяч військових. Київ наполягає на більшій чисельності та домагається змін у формулюваннях. Обговорення продовжуються, але згоди немає.

Третій пункт – відмова України від членства у НАТО. Це питання джерело назвало абсолютно неприйнятним. Україна вважає, що така умова створить поганий прецедент і фактично надасть Росії право вето на розширення альянсу.

