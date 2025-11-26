На Западе назвали три пункта, по которым переговоры о мире в Украине зашли в тупик

В администрации президента США Дональда Трампа говорят об "огромном прогрессе" в ходе переговорного процесса по установлению мира в Украине. Впрочем, несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона, в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны все еще существуют серьезные препятствия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN со ссылкой на информированные источники.

Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, все дело в трех пунктах так называемого мирного плана Трампа, по которым Киев отказывается идти на уступки.

Первый пункт – передача контроля над частью Донбасса. По словам источника, речь идет о территориях на востоке Украины, которые Россия аннексировала, но полностью не захватила. В частности – так называемый "пояс крепостей" из укрепленных городов, важных для обороны страны. США предлагают превратить эту зону в демилитаризованную под российским контролем.

Второй пункт – ограничение численности ВСУ. Вашингтон предлагает установить лимит в 600 тысяч военных. Киев настаивает на большей численности и добивается изменений в формулировках. Обсуждения продолжаются, но согласия нет.

Третий пункт – отказ Украины от членства в НАТО. Этот вопрос источник назвал абсолютно неприемлемым. Украина считает, что такое условие создаст "плохой прецедент" и фактически предоставит России право вето на расширение альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — в переговорах по мирному плану для Украины и России остались "несколько нерешенных пунктов". Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту Air Force 1.



