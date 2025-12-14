На Заході назвали нову ключову ціль окупантів для майбутнього наступу

Російське командування розглядає Лиман як пріоритетний плацдарм для подальшого тиску на Слов’янськ, тоді як напрямок Сіверська наразі відходить на другий план. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW вказують, що саме на Лиманському напрямку нині спостерігається одна з найвищих динамік бойових дій на сході України. Водночас просування фіксується з обох боків, як з боку російських окупаційних військ, так і з боку Сил оборони України.

Згідно з геолокаційними матеріалами від 13 грудня, українським військовим вдалося відновити раніше втрачені позиції на північний захід від Лиману, у південній частині села Карпівка. Водночас російські війська мають обмежені тактичні успіхи в північній частині цього ж населеного пункту.

Ситуація на фронті. Карта: deepstate

Окрему увагу в ISW звертають на район Серебрянського лісництва, де окупанти намагаються реалізувати тактику часткового оточення українських підрозділів. Речник 11-го армійського корпусу ЗСУ полковник Дмитро Запорожець підтвердив, що російські війська намагаються обійти Ямпіль, населений пункт на південний схід від Лиману, з північного та південного флангів.

"Лиман є важливішою ціллю для російських військ, ніж Сіверськ, у майбутніх операціях проти Слов’янська", — йдеться у звіті ISW з посиланням на українських військових.

Аналітики застерігають, що у разі продовження таких маневрів ситуація в районі Ямполя може суттєво ускладнитися.

