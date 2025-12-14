На Западе назвали новую ключевую цель окупантов для будущего наступления

Российское командование рассматривает Лиман как приоритетный плацдарм для дальнейшего давления на Славянск, тогда как направление Северска сейчас отходит на второй план. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото из открытых источников

Аналитики ISW указывают, что именно на Лиманском направлении сейчас наблюдается одна из самых высоких динамик боевых действий на востоке Украины. В то же время, продвижение фиксируется с обеих сторон, как со стороны российских оккупационных войск, так и со стороны Сил обороны Украины.

Согласно геолокационным материалам от 13 декабря, украинским военным удалось восстановить ранее утраченные позиции северо-западнее Лимана, в южной части села Карповка. В то же время, российские войска имеют ограниченные тактические успехи в северной части этого же населенного пункта.

Ситуация на фронте. Карта: deepstate

Отдельное внимание в ISW обращают на район Серебрянского лесничества, где оккупанты пытаются реализовать тактику частичного окружения украинских подразделений. Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ полковник Дмитрий Запорожец подтвердил, что российские войска пытаются обойти Ямполь, населенный пункт к юго-востоку от Лимана, с северного и южного флангов.

"Лиман является более важной целью для российских войск, чем Северск, в будущих операциях против Славянска", — говорится в отчете ISW со ссылкой на украинских военных.

Аналитики предостерегают, что в случае продолжения подобных маневров ситуация в районе Ямполя может существенно усложниться.

