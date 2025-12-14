logo

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе назвали новую ключевую цель окупантов для будущего наступления
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе назвали новую ключевую цель окупантов для будущего наступления

Россия считает Лиман приоритетной целью будущего наступления на Славянск.

14 декабря 2025, 08:40
Российское командование рассматривает Лиман как приоритетный плацдарм для дальнейшего давления на Славянск, тогда как направление Северска сейчас отходит на второй план. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

На Западе назвали новую ключевую цель окупантов для будущего наступления

Война в Украине. Фото из открытых источников

Аналитики ISW указывают, что именно на Лиманском направлении сейчас наблюдается одна из самых высоких динамик боевых действий на востоке Украины. В то же время, продвижение фиксируется с обеих сторон, как со стороны российских оккупационных войск, так и со стороны Сил обороны Украины.

Согласно геолокационным материалам от 13 декабря, украинским военным удалось восстановить ранее утраченные позиции северо-западнее Лимана, в южной части села Карповка. В то же время, российские войска имеют ограниченные тактические успехи в северной части этого же населенного пункта.

На Западе назвали новую ключевую цель окупантов для будущего наступления - фото 2

Ситуация на фронте. Карта: deepstate

Отдельное внимание в ISW обращают на район Серебрянского лесничества, где оккупанты пытаются реализовать тактику частичного окружения украинских подразделений. Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ полковник Дмитрий Запорожец подтвердил, что российские войска пытаются обойти Ямполь, населенный пункт к юго-востоку от Лимана, с северного и южного флангов.

"Лиман является более важной целью для российских войск, чем Северск, в будущих операциях против Славянска", — говорится в отчете ISW со ссылкой на украинских военных.

Аналитики предостерегают, что в случае продолжения подобных маневров ситуация в районе Ямполя может существенно усложниться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска пытаются перерезать логистику и оцепить город Мирноград.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные уничтожили самый большой в мире вертолет.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-13-2025/
