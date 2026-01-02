На Заході назвали головну несподівану причину для миру в Україні: вражаючі подробиці

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка нині перебуває під контролем Росії, має вирішальне значення для повоєнного відновлення України, адже її потужність становить близько чверті від довоєнного обсягу генерації електроенергії. Про це пише The New York Times, підкреслюючи стратегічну роль об’єкта для енергетичної безпеки країни.

Запорізька АЕС. Фотго: з відкритих джерел

“І Росія, і Україна зацікавлені у відновленні роботи станції після війни, і обидві сторони прагнуть мати контроль над нею. ЗАЕС є критично важливим енергетичним активом через свою величезну потужність — шість гігаватів, що вистачає для забезпечення електроенергією такої середньої країни, як Португалія,” — зазначає видання.

Окрім Києва та Москви, до обговорення долучилися США. Американські дипломати розглядали станцію як інструмент для просування економічних інтересів у потенційній мирній угоді. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США пропонували модель спільної експлуатації станції трьома сторонами — Україною, Росією та Америкою, проте українська сторона категорично відмовилася від такого сценарію.

Сьогодні ЗАЕС несе серйозну ядерну загрозу. Через бойові дії станція часто знеструмлюється, і доводиться підключати аварійні дизельні генератори. Без електропостачання охолодження реакторів припиняється, що може призвести до перегріву ядерного палива. Крім того, існують проблеми з постачанням води для охолодження — після вибуху на дамбі у 2023 році основне джерело води було пошкоджене, тому станція змушена використовувати менші ставки та свердловини.

Росія не приховує своїх намірів зберегти контроль над ЗАЕС, плануючи перезапуск реакторів та подачу електроенергії у власну мережу. Експерти попереджають, що під окупацією станція може постачати електроенергію лише до контрольованих Росією територій на півдні та сході України.

Для Києва повернення станції — це не лише скасування незаконної окупації, а й питання енергетичної незалежності. До війни ЗАЕС забезпечувала близько чверті потреб країни в електроенергії, а її відновлення буде ключовим для реконструкції інфраструктури та економіки.

Президент Зеленський пропонує модель спільного підприємства з США, зокрема він зазначив, що п’ятдесят відсотків виробленої електроенергії піде Україні, а щодо решти визначатимуть США. Американська частка може частково або повністю дістатися Росії, що, однак, не влаштовує Москву, яка прагне повного контролю над станцією.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Володимир Зеленський запропонував Кирилу Буданову стати новим керівником Офісу Президента України. Крім того, президент попросив Буданова розробити стратегію для оборони та розвитку держави, а також визначити подальші кроки. Політолог та міжнародний експерт Максим Несвітайлов поділився своєю думкою щодо цього призначення.