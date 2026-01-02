Що не так із гучним призначенням Буданова: Зеленському вказали на показову причину

Володимир Зеленський запропонував Кирилу Буданову стати новим керівником Офісу Президента України. Крім того, президент попросив Буданова розробити стратегію для оборони та розвитку держави, а також визначити подальші кроки. Політолог та міжнародний експерт Максим Несвітайлов поділився своєю думкою щодо цього призначення. Він підкреслив, що Кирило Буданов добре зарекомендував себе на посаді керівника ГУР, проте, на його думку, очільник ОПУ — це не та посада, на яку слід призначати дуже помітну політичну фігуру.

Фото: з відкритих джерел

“Я не думаю, що маю право давати поради, адже президент України несе відповідальність за свої управлінські рішення. Однак, мені здається, що Кирило Буданов на посаді керівника ГУР був на своєму місці,” — зазначив Несвітайлов.

Буданов був одним з головних осіб, які відповідали за успішні операції українських спецслужб. Зокрема, він нещодавно відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області та взяв участь у важливих операціях в Куп'янську. Його досвід у цих питаннях, на думку експерта, додає важливу цінність до його кандидатури на нову посаду.

Володимир Зеленський, у свою чергу, підтвердив свої наміри у дописі на своїй сторінці в соціальних мережах 2 січня, де опублікував спільне фото з Будановим. Президент зазначив, що, окрім стратегічного мислення в обороні, Кирило Буданов має досвід у веденні переговорів, що є важливою складовою для виконання його нових обов'язків. Зеленський також підкреслив, що Буданов разом з РНБО та іншими високопосадовцями має оновити план дій та розробити нові стратегічні основи для подальшого розвитку України.

Як вже писали "Коментарі", заяви Росії про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області не варто сприймати серйозно. Таку позицію озвучила висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у своєму дописі в соціальній мережі X.