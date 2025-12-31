Путіна жорстко розкритикували через "атаку" на Валдай: диктатору вказали на його місце

Заяви Росії про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області не варто сприймати серйозно. Таку позицію озвучила висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у своєму дописі в соціальній мережі X.

Фото: з відкритих джерел

За словами дипломатки, Кремль свідомо поширює подібні твердження, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від реальних процесів, що відбуваються навколо пошуку миру.

"Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала ударів по ключових урядових об’єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги. Москва прагне зірвати реальний прогрес на шляху до миру, якого досягають Україна та її західні партнери", – наголосила Каллас.

Вона також охарактеризувала заяви Кремля як "безпідставні" та закликала не довіряти звинуваченням держави-агресора. За словами представниці ЄС, Росія від початку повномасштабної війни систематично здійснює атаки по українській інфраструктурі та цивільному населенню, не зважаючи на жодні норми міжнародного права.

Сумніви щодо правдивості російської версії подій раніше озвучували і західні ЗМІ. Так, видання Le Monde, посилаючись на джерело, наближене до президента Франції Еммануеля Макрона, повідомило, що Володимир Путін не має жодних доказів, які б підтверджували факт "атаки" дронів на його резиденцію. Співрозмовник видання зазначив, що позиція Кремля виглядає суперечливою і не пояснює, що саме сталося насправді.

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання про місцеперебування самого Путіна під час нібито "атаки". За його словами, "ця тема не підлягає публічному обговоренню", що лише посилило сумніви щодо достовірності заяв Москви.

