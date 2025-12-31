Путина жестко раскритиковали из-за "атаки" на Валдай: диктатору указали на его место

Заявления России о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не следует воспринимать всерьез. Такую позицию озвучила высокая представительница Европейского Союза по внешней и политике безопасности Кая Каллас в своем сообщении в социальной сети X.

По словам дипломатки, Кремль сознательно распространяет подобные утверждения, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от реальных процессов, происходящих вокруг поиска мира.

"Заявление России о том, что Украина недавно нанесла удары по ключевым правительственным объектам в России, является намеренным отвлечением внимания. Москва стремится сорвать реальный прогресс на пути к миру, которого достигают Украина и ее западные партнеры", — подчеркнула Каллас.

Она также охарактеризовала заявления Кремля как "безосновательные" и призвала не доверять обвинениям государства-агрессора. По словам представительницы ЕС, Россия с начала полномасштабной войны систематически осуществляет атаки по украинской инфраструктуре и гражданскому населению, несмотря ни на какие нормы международного права.

Сомнения по поводу правдивости российской версии событий ранее озвучивали и западные СМИ. Так, издание Le Monde, ссылаясь на источник, приближенное к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщило, что Владимир Путин не имеет никаких доказательств, подтверждающих факт "атаки" дронов на его резиденцию. Собеседник издания отметил, что позиция Кремля выглядит противоречивой и не объясняет, что именно произошло на самом деле.

Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о местонахождении самого Путина во время якобы "атаки". По его словам, "эта тема не подлежит публичному обсуждению", что лишь усугубило сомнения в достоверности заявлений Москвы.

