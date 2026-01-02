logo

Главная Новости Общество события Что не так с громким назначением Буданова: Зеленскому указали показательную причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Что не так с громким назначением Буданова: Зеленскому указали показательную причину

Должность главы ОПУ стала вакантной после увольнения Ермака в ноябре 2025 года из-за обысков по делу коррупции в энергетике

2 января 2026, 15:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову стать новым руководителем Офиса Президента Украины. Кроме того, президент попросил Буданова разработать стратегию обороны и развития государства, а также определить дальнейшие шаги. Политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов поделился своим мнением по этому назначению. Он подчеркнул, что Кирилл Буданов хорошо зарекомендовал себя в должности руководителя ГУР, однако, по его мнению, глава ОПУ — это не та должность, на которую следует назначать очень заметную политическую фигуру.

Что не так с громким назначением Буданова: Зеленскому указали показательную причину

Фото: из открытых источников

"Я не думаю, что имею право давать советы, ведь президент Украины несет ответственность за свои управленческие решения. Однако мне кажется, что Кирилл Буданов в должности руководителя ГУР был на своем месте", — отметил Несвитайлов.

Буданов был одним из главных лиц, отвечавших за успешные операции украинских спецслужб. В частности, недавно посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области и принял участие в важных операциях в Купянске. Его опыт в этих вопросах, по мнению эксперта, придает важную ценность его кандидатуре на новую должность.

Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил свои намерения в сообщении на своей странице в социальных сетях 2 января, где опубликовал совместное фото с Будановым. Президент отметил, что, кроме стратегического мышления в обороне, у Кирилла Буданова есть опыт в ведении переговоров, что является важной составляющей для выполнения его новых обязанностей. Зеленский также подчеркнул, что Буданов вместе с СНБО и другими высокопоставленными должностными лицами должен обновить план действий и разработать новые стратегические основы для дальнейшего развития Украины.

Как уже писали "Комментарии", заявления России о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не стоит серьезно воспринимать. Такую позицию озвучила высокая представительница Европейского Союза по внешней и политике безопасности Кая Каллас в своем сообщении в социальной сети X.



Источник: https://24tv.ua/budanov-kerivnik-opu-shho-oznachaye-priznachennya-budanova-novini_n2981683
