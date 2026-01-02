На Западе назвали главную неожиданную причину мира в Украине: впечатляющие подробности

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая находится под контролем России, имеет решающее значение для послевоенного восстановления Украины, ведь ее мощность составляет около четверти от довоенного объема генерации электроэнергии. Об этом пишет The New York Times, подчеркивая стратегическую роль объекта для энергетической безопасности страны.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"И Россия, и Украина заинтересованы в возобновлении работы станции после войны, и обе стороны стремятся иметь контроль над ней. ЗАЭС является критически важным энергетическим активом из-за своей огромной мощности — шести гигаваттов, что хватает для обеспечения электроэнергией такой средней страны, как Португалия", — отмечает издание.

Кроме Киева и Москвы, к обсуждению присоединились США. Американские дипломаты рассматривали станцию как инструмент для продвижения экономических интересов в потенциальном мирном соглашении. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предлагали модель совместной эксплуатации станции тремя сторонами – Украиной, Россией и Америкой, однако украинская сторона категорически отказалась от такого сценария.

Сегодня ЗАЭС несет серьезную ядерную угрозу. Из-за боевых действий станция часто обесточивается, и приходится подключать аварийные дизельные генераторы. Без электроснабжения охлаждение реакторов прекращается, что может привести к перегреву ядерного топлива. Кроме того, существуют проблемы с поставкой воды для охлаждения – после взрыва на дамбе в 2023 году основной источник воды был поврежден, поэтому станция вынуждена использовать меньшие пруды и скважины.

Россия не скрывает своих намерений сохранить контроль над ЗАЭС, планируя перезапуск реакторов и подачу электроэнергии в собственную сеть. Эксперты предупреждают, что под оккупацией станция может поставлять электроэнергию только на контролируемые Россией территории на юге и востоке Украины.

Для Киева возвращение станции – это не только отмена незаконной оккупации, но и вопрос энергетической независимости. До войны ЗАЭС обеспечивала около четверти потребностей страны в электроэнергии, а ее восстановление будет ключевым для реконструкции инфраструктуры и экономики.

Президент Зеленский предлагает модель совместного предприятия с США, в частности он отметил, что пятьдесят процентов производимой электроэнергии уйдет Украине, а остальные будут определять США. Американская доля может частично или полностью добраться до России, что, однако, не устраивает Москву, стремящуюся к полному контролю над станцией.

