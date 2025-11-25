logo_ukra

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході назвали головний момент, який не врахував Трамп у своєму мирному плані для України
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході назвали головний момент, який не врахував Трамп у своєму мирному плані для України

Forbes пише про те, що "мирний план", створений Москвою та Вашингтоном, переоцінює домінування Росії та слабкість України у цій війні. Насправді Україна завдала РФ стратегічних збитків

25 листопада 2025, 14:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Готуючи мирний план для України, команда Трампа не врахувала або вдала, що не врахувала той важливий фактор, що Росія вразлива у сфері енергетики і не здатна витримувати тиск нескінченно. Українські удари разом із диверсифікацією джерел енергії в Європі означають, що Кремль не тримає всіх козирів у руках. А будь-яка угода, яка ігнорує ці реалії, ризикує надмірно компенсувати Москві втрати та винагородити її за агресію. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Forbes.

На Заході назвали головний момент, який не врахував Трамп у своєму мирному плані для України

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Аналітики наголошують, тому запропонований "мирний план" із 28 пунктів неправильно трактує справжні стратегічні позиції України та РФ. Фактично він винагороджує завоювання, підриває колективну оборону та ігнорує "енергетичне поле бою", на якому РФ не є непереможною.

"Насправді Захід все ще має інструменти для формування результатів. Будь-яка угода, яка не враховує цю реальність, не є миром – це пауза, під час якої наступне протистояння може бути ще дорожчим", — зазначають журналісти.

Аналітики вважають, що опублікований "мирний план" фактично винагороджує територіальні здобутки, але ігнорує втрати РФ в енергетиці. Видання наголосило, що економіка та енергетична інфраструктура росіян не є неушкодженою, що зменшує її реальну перевагу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — шансів на успіх у переговорах дуже мало: чому ймовірність затягування війни в Україні збільшилася.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп призначив на понеділок зустріч із держсекретарем Марко Рубіо, який очолював американську делегацію на переговорах у Женеві. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Sky News".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2025/11/24/the-energy-war-that-russia-cant-ignore-in-ukraine-negotiations/
Теги:

Новини

Всі новини