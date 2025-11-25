На Заході назвали головний момент, який не врахував Трамп у своєму мирному плані для України

Готуючи мирний план для України, команда Трампа не врахувала або вдала, що не врахувала той важливий фактор, що Росія вразлива у сфері енергетики і не здатна витримувати тиск нескінченно. Українські удари разом із диверсифікацією джерел енергії в Європі означають, що Кремль не тримає всіх козирів у руках. А будь-яка угода, яка ігнорує ці реалії, ризикує надмірно компенсувати Москві втрати та винагородити її за агресію. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Forbes.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Аналітики наголошують, тому запропонований "мирний план" із 28 пунктів неправильно трактує справжні стратегічні позиції України та РФ. Фактично він винагороджує завоювання, підриває колективну оборону та ігнорує "енергетичне поле бою", на якому РФ не є непереможною.

"Насправді Захід все ще має інструменти для формування результатів. Будь-яка угода, яка не враховує цю реальність, не є миром – це пауза, під час якої наступне протистояння може бути ще дорожчим", — зазначають журналісти.

Аналітики вважають, що опублікований "мирний план" фактично винагороджує територіальні здобутки, але ігнорує втрати РФ в енергетиці. Видання наголосило, що економіка та енергетична інфраструктура росіян не є неушкодженою, що зменшує її реальну перевагу.

