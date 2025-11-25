Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Подготавливая мирный план для Украины, команда Трампа не учла или сделала вид, что не учла тот важный фактор, что Россия уязвима в сфере энергетики и не способна выдерживать давление бесконечно. Украинские удары вместе с диверсификацией источников энергии в Европе означают, что Кремль не держит все козыри в руках. А любая сделка, игнорирующая эти реалии, рискует чрезмерно компенсировать Москве потери и вознаградить ее за агрессию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики подчеркивают, поэтому предложенный "мирный план" из 28 пунктов, неверно трактует истинные стратегические позиции Украины и РФ. Фактически он вознаграждает завоевания, подрывает коллективную оборону и игнорирует "энергетическое поле боя", на котором РФ не является непобедимой.
Аналитики считают, что опубликованный "мирный план" фактически вознаграждает территориальные достижения, но игнорирует потери РФ в энергетике. Издание отметило, что экономика и энергетическая инфраструктура россиян не является неповрежденной, что уменьшает ее реальное преимущество.
Читайте также на портале "Комментарии" — шансов на успех в переговорах минимум: почему вероятность затягивания войны в Украине увеличилась.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп назначил на понедельник встречу с госсекретарем Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию на переговорах в Женеве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".