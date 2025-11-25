Подготавливая мирный план для Украины, команда Трампа не учла или сделала вид, что не учла тот важный фактор, что Россия уязвима в сфере энергетики и не способна выдерживать давление бесконечно. Украинские удары вместе с диверсификацией источников энергии в Европе означают, что Кремль не держит все козыри в руках. А любая сделка, игнорирующая эти реалии, рискует чрезмерно компенсировать Москве потери и вознаградить ее за агрессию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики подчеркивают, поэтому предложенный "мирный план" из 28 пунктов, неверно трактует истинные стратегические позиции Украины и РФ. Фактически он вознаграждает завоевания, подрывает коллективную оборону и игнорирует "энергетическое поле боя", на котором РФ не является непобедимой.

"На самом деле Запад все еще имеет инструменты для формирования результатов. Любое соглашение, которое не учитывает эту реальность, не является миром – это пауза, во время которой следующее противостояние может быть еще дороже", — отмечают журналисты.

Аналитики считают, что опубликованный "мирный план" фактически вознаграждает территориальные достижения, но игнорирует потери РФ в энергетике. Издание отметило, что экономика и энергетическая инфраструктура россиян не является неповрежденной, что уменьшает ее реальное преимущество.

Читайте также на портале "Комментарии" — шансов на успех в переговорах минимум: почему вероятность затягивания войны в Украине увеличилась.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп назначил на понедельник встречу с госсекретарем Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию на переговорах в Женеве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".



