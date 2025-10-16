На Заході назвали дві причини: чому Росія посилила атаки по "Укрзалізниці"

В останні місяці окупаційні війська посилили удари по українській залізничній інфраструктурі – одній із головних систем, які забезпечують стійкість країни під час війни. Як передає портал "Коментарі", про це пише ВВС.

Удари по Укрзалізниці. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що залізниця протяжністю 21 000 кілометрів виконує не лише транспортну, а й стратегічну функцію, залишаючись символом стійкості та життєздатності України. Через ці атаки страждають і мирні жителі.

ЗМІ повідомляє, що також з'явилися і повідомлення про мінування поїздів на різних маршрутах, через що доводиться зупиняти рух, евакуювати пасажирів та перевіряти вагони щодо вибухівки.

У публікації йдеться, що є дві основні причини частіших атак РФ. Перша — різко зрослі можливості Росії робити велику кількість щодо дешевих дронів типу "Шахед", здатних літати все далі.

Друга – майже повна стагнація на лінії фронту, через що російська армія змістила фокус на руйнування шляхів постачання.

"Противник намагається повністю зупинити нас. Це частина тактики війни — посіяти паніку серед громадян, зруйнувати економіку та зробити країну непридатною для життя", — заявляє гендиректор "УЗ" Олександр Перцовський.

За його словами, ключовими елементами української відповіді стали максимально швидка ліквідація наслідків ударів, координація з військовими та навчання персоналу розпізнавання можливих диверсій.

Також повідомляється, що зростання атак залізницею збіглося з новими ударами Росії по енергетичній інфраструктурі України. Україна ж продовжує методично завдавати ударів по російським НПЗ, посилюючи ситуацію з дефіцитом палива у низці регіонів РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — пішли повідомлення про замінування: які потяги терміново зупинила "Укрзалізниця".



