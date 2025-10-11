Пошли сообщения о заминировании: каки поезда срочно остановила "Укрзализныця"

Сегодня утром три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укрзализныця".

Сообщения о заминировании поездов "Укрзализныци". Фото: из открытых источников

Как сообщили железнодорожники, сегодня, 11 октября, утром УЗ получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования:

№68/20 Киев — Варшава

№733 Днепр — Киев

№748 Тернополь — Киев

Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию.

"Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено. Поезда возобновили движение. Задержка составила менее часа", — отметили в "Укрзализныце".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия усугубляет удары по энергетическим и транспортным артериям Украины. В ночь на 7 октября Полтавщину атаковали вражеские дроны. В самой Полтаве поражен депо железной дороги и энергетический объект. 7 октября россияне атаковали дронами Нежинский район Черниговской области — под удар попала территория вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин". Еще раньше были прицельные по Шостке на Сумщине, где вообще враг устроил дроном по пассажирскому вагону. О чем говорит новая тактика врага? Почему под прицелом Укрзализныця? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин придерживается мнения, что Россия способна "пережить" Украину и Запад в войне на истощение. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института войны.



