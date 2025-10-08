Почему РФ целенаправленно бьет по железной дороге: чем это может обернуться

Рубрики
Кравцев Сергей
Россия целенаправленно бьет по критическим объектам в Украине, в частности по железнодорожной инфраструктуре, для того, чтобы как минимум замедлить украинскую логистику, причем не только военную, но и гражданскую и для того, чтобы создавать как можно больше неудобств как украинскому обществу, так и украинскому руководству. Потому что восстановление этих объектов длительное и дорогостоящее. Об этом рассказал политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.
Удары по Укрзализныци. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, второй момент – эти разрушительные удары останавливают движение, необходимое для удовлетворения потребностей общества и стратегических отраслей промышленности. Очевидно, что это влияет и на возможности украинского экспорта и откровенно тактика террора, которой пользуется Россия и даже не скрывает этого.
Он добавляет, что Москва стремится замедление любой логистики в Украине и большие затраты на восстановление этой инфраструктуры.
