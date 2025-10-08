Почему РФ целенаправленно бьет по железной дороге: чем это может обернуться

Россия целенаправленно бьет по критическим объектам в Украине, в частности по железнодорожной инфраструктуре, для того, чтобы как минимум замедлить украинскую логистику, причем не только военную, но и гражданскую и для того, чтобы создавать как можно больше неудобств как украинскому обществу, так и украинскому руководству. Потому что восстановление этих объектов длительное и дорогостоящее. Об этом рассказал политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

Удары по Укрзализныци. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, второй момент – эти разрушительные удары останавливают движение, необходимое для удовлетворения потребностей общества и стратегических отраслей промышленности. Очевидно, что это влияет и на возможности украинского экспорта и откровенно тактика террора, которой пользуется Россия и даже не скрывает этого.

"Россия наносит удары по объектам, которые точно не сосредоточивают в себе какие-либо военные элементы или что-то другое", – отмечает Максим Джигун.

Он добавляет, что Москва стремится замедление любой логистики в Украине и большие затраты на восстановление этой инфраструктуры.

"Это очевидно тот самый запрос, который был еще с 22 года – влияния на украинское общество, его деморализация и попытка заставить нас отказаться от желания остаться независимой Украиной. Я очень сомневаюсь, что вообще возможен такой сценарий, который видят в Москве. Он просто нереален и украинцы все это неоднократно подтверждали. Но россияне продолжают это делать, несмотря на то, что они использовали большинство своих возможностей. В первую очередь речь идет о применении какого-либо ресурса в этой войне. И мне кажется, что это просто непонимание ни Украины, ни нашего народа, ни того, за что мы собственно боремся и что никогда не откажемся от необходимости сохранить страну и избавляться здесь от россиян", – констатировал политолог.

