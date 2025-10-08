Чому РФ цілеспрямовано б’є по залізниці: чим це може обернутися

Рубрики
Кравцев Сергей
Росія цілеспрямовано б'є по критичних об'єктах в Україні, зокрема по залізничній інфраструктурі, для того, щоб щонайменше сповільнити українську логістику, причому не тільки військову, а й цивільну і для того, щоб створювати якомога більше незручностей як для українського суспільства, так і зокрема для українського керівництва. Тому що відновлення цих об'єктів тривале і дороговартісне. Про це розповів політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун.
Удари по Укрзалізниці. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, другий момент – ці руйнівні удари зупиняють рух, який потрібен для задовільнення потреб суспільства і стратегічних галузей промисловості. Очевидно, що це впливає і на можливості українського експорту і це відверто тактика терору, якою користується Росія і навіть не приховує цього.
Він додає, Москва прагне сповільнення будь-якої логістики в Україні та великі витрати на відновлення цієї інфраструктури.
