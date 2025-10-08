Чому РФ цілеспрямовано б’є по залізниці: чим це може обернутися

Росія цілеспрямовано б'є по критичних об'єктах в Україні, зокрема по залізничній інфраструктурі, для того, щоб щонайменше сповільнити українську логістику, причому не тільки військову, а й цивільну і для того, щоб створювати якомога більше незручностей як для українського суспільства, так і зокрема для українського керівництва. Тому що відновлення цих об'єктів тривале і дороговартісне. Про це розповів політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун.

Удари по Укрзалізниці. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, другий момент – ці руйнівні удари зупиняють рух, який потрібен для задовільнення потреб суспільства і стратегічних галузей промисловості. Очевидно, що це впливає і на можливості українського експорту і це відверто тактика терору, якою користується Росія і навіть не приховує цього.

"Росія наносить удари по об'єктах, які точно не зосереджують у собі якісь військові елементи чи щось інше", – наголошує Максим Джигун.

Він додає, Москва прагне сповільнення будь-якої логістики в Україні та великі витрати на відновлення цієї інфраструктури.

"Це вочевидь той самий запит, який був ще з 22-го року – впливу на українське суспільство, його деморалізація і спроба змусити нас відмовитися від бажання залишитися незалежною Україною. Я дуже сумніваюся що взагалі можливий такий сценарій, який собі бачать у Москві. Він просто нереальний і українці все це неодноразово підтверджували. Але росіяни продовжують це робити, незважаючи на те, що вони використали більшість зі своїх можливостей. В першу чергу мова про застосування якогось ресурсу у цій війні. І мені видається, що це просто нерозуміння ні України, ні нашого народу, ні того за що ми власне боремося і що ніколи не відмовимося від необхідності зберегти країну і позбуватися тут росіян", – констатував політолог.

