Пішли повідомлення про замінування: які поїзди терміново зупинила "Укрзалізниця"

Сьогодні вранці три потяги далекого прямування були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування. Пасажирів евакуювали на безпечну відстань. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Укрзалізниця".

Повідомлення про замінування поїздів "Укрзалізниці". Фото: із відкритих джерел

Як повідомили залізничники, сьогодні, 11 жовтня, вранці УЗ отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого прямування:

№68/20 Київ – Варшава

№733 Дніпро — Київ

№748 Тернопіль – Київ

Потяги були вимушено зупинені. Пасажири висаджено та відведено на безпечну дистанцію.

"Вибухотехніки та правоохоронці обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено. Потяги відновили рух. Затримка склала менше години", — зазначили в "Укрзалізниці".

