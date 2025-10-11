logo_ukra

Пішли повідомлення про замінування: які поїзди терміново зупинила "Укрзалізниця"
Пішли повідомлення про замінування: які поїзди терміново зупинила "Укрзалізниця"

Вибухотехніки та правоохоронці обстежили потяги на предмет вибухівки

11 жовтня 2025, 13:27
Автор:
Кравцев Сергей

Сьогодні вранці три потяги далекого прямування були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування. Пасажирів евакуювали на безпечну відстань. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Укрзалізниця".

Повідомлення про замінування поїздів "Укрзалізниці". Фото: із відкритих джерел

Як повідомили залізничники, сьогодні, 11 жовтня, вранці УЗ отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого прямування:

№68/20 Київ – Варшава

№733 Дніпро — Київ

№748 Тернопіль – Київ

Потяги були вимушено зупинені. Пасажири висаджено та відведено на безпечну дистанцію.

"Вибухотехніки та правоохоронці обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено. Потяги відновили рух. Затримка склала менше години", — зазначили в "Укрзалізниці".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія посилює удари по енергетичних та транспортних артеріях України. У ніч проти 7 жовтня Полтавщину атакували ворожі дрони. У самій Полтаві вражено депо залізниці та енергетичний об'єкт. 7 жовтня росіяни атакували дронами Ніжинський район Чернігівської області — під удар потрапила територія поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин". Ще раніше були прицільні Шосткою на Сумщині, де взагалі ворог влаштував дроном пасажирським вагоном. Про що свідчить нова тактика ворога? Чому під прицілом Укрзалізниця? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — російський диктатор Володимир Путін дотримується думки, що Росія здатна "пережити" Україну та Захід у війні на виснаження. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли американські аналітики Інституту війни.




