На Западе назвали две причины: почему Россия усилила атаки по "Укрзализныце"

В последние месяцы оккупационные войска усилили удары по украинской железнодорожной инфраструктуре – одной из главных систем, обеспечивающих устойчивость страны во время войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет BBC.

Удары по Укрзализныци. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что железная дорога протяжённостью 21 000 километров выполняет не только транспортную, но и стратегическую функцию, оставаясь символом стойкости и жизнеспособности Украины. Из-за этих атак страдают и мирные жители.

СМИ сообщает, что также появились и сообщения о минировании поездов на разных маршрутах, из-за чего приходится останавливать движение, эвакуировать пассажиров и проверять вагоны на предмет взрывчатки.

В публикации говорится, что есть две основные причины участившихся атак РФ. Первая – резко возросшие возможности России производить большое количество относительно дешёвых дронов типа "Шахед", способных летать все дальше.

Вторая – почти полная стагнация на линии фронта, из-за чего российская армия сместила фокус на разрушение путей снабжения.

"Противник пытается полностью остановить нас. Это часть тактики войны — посеять панику среди граждан, разрушить экономику и сделать страну непригодной для жизни", — заявляет гендиректор "УЗ" Александр Перцовский.

По его словам, ключевыми элементами украинского ответа стали максимально быстрая ликвидация последствий ударов, координация с военными и обучение персонала распознаванию возможных диверсий.

Также сообщается, что рост атак по железной дороге совпал с новыми ударами России по энергетической инфраструктуре Украины. Украина же продолжает методично наносить удары по российским НПЗ, усугубляя ситуацию с дефицитом топлива в ряде регионов РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — пошли сообщения о заминировании: каки поезда срочно остановила "Укрзализныця".



